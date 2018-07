John McEnroe va controcorrente | “il tempo di Federer sta finendo | forse è già finito

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018)crede che ilin cui Rogerdominerà il tennis stia per scadere o, vista la sconfitta di Wimbledon, sia già scaduto Mentre tutto il mondo del tennis si stupisce di cosa Rogersia riuscito a fare alla soglia dei 37 anni,ha un parere diverso,. L’ex tennista americano ha spiegato che, a suo avviso, le recenti sconfitte diindichino come ildel suo dominio stia quasi per scadere. Del resto l’età avanza enon dovrebbe avere ancora molto da giocare davanti a sè: “penso che sia assolutamente eccezionale ciò che fa Roger. Non dobbiamo dimenticare che nel 2018 compirà 37 anni. Ma il modo in cui si muove in campo è incredibile. Tuttavia, penso che ilnon lo porterà lontano. È normale, è il corso delle cose. Sarà già quest’anno? Non lo so, nonostante l’età non ci sono tanti che ...