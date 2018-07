John Elkann | il momento delle grandi decisioni

Juve - Ronaldo : doppia villa con palestra - piscina e John Elkann come vicino : La casa c'è, ma non si vede. È immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile, però allo stesso tempo è vicina al centro, e pare che sia proprio questo ad aver conquistato Cristiano Ronaldo. ...

Marchionne : John Elkann - conserveremo per sempre ricordo : ANSA, - TORINO, 26 LUG - "Ciao Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario: Lavinia ed io, insieme a Leone, Oceano e Vita, conserveremo per sempre il tuo ricordo con gratitudine e ...

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

John Elkann ricorda Marchionne : «Se n'è andato un amico». Mattarella : «Ha scritto una pagina della storia» : Di certo aggiunge ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire». Provo ...

Marchionne - John Elkann : "Sergio - l'uomo e l'amico - se n'è andato" : Con lui se ne va un punto di riferimento dell?Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire. Il primo pensiero va all?uomo, alla famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie ...

Sergio Marchionne morto - l’addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...

Morto Sergio Marchionne - il dolore di John Elkann : “Addio all’uomo e all’amico” : John Elkann ha commentato la morte di Sergio Marchionne, ex ad di FCA, scomparso il 25 luglio a 66 anni a Zurigo: "Se ne è andato l'uomo e l'amico. Gli saremo sempre riconoscenti. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia".Continua a leggere

John Elkann : “Sergio se n’è andato - gli saremo sempre riconoscenti” : Roma – “Con grande tristezza EXOR ha appreso che Sergio Marchionne e’ mancato”. E’ quanto si legge in una nota della societa’. John Elkann ha commentato: “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’e’ andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di ...

John Elkann dà l'addio a Marchionne : "L'amico Sergio se n'è andato - per sempre riconoscenti" : John Elkann dà l'addio all'"amico Sergio" Marchionne, morto questa mattina all'età di 66 anni. "Con grande tristezza Exor ha appreso che Sergio Marchionne è mancato", ha scritto Elkann in una nota una nota della società. "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, ...

SERGIO MARCHIONNE - CONDIZIONI DI SALUTE E 'MISTERI'/ "Così John Elkann comanderà in Fca - e Juventus - " : SERGIO MARCHIONNE, CONDIZIONI di SALUTE e ultime notizie; come sta? Dal tumore alle complicanze alla spalla. Silenzio assoluto da Fca: ecco perchè.

SERGIO MARCHIONNE - CONDIZIONI DI SALUTE E ‘MISTERI’/ “Così John Elkann comanderà in Fca (e Juventus)” : SERGIO MARCHIONNE, come sta: le CONDIZIONI di SALUTE dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Ferrari - terremoto dopo l'addio di Sergio Marchionne : il gesto-lampo di John Elkann : La rapida successione alla guida della Ferrari da Sergio Marchionne a Louis Camilleri ha rischiato di rappresentare un vero e proprio terremoto per il Cavallino. Secondo le previsioni prospettate ...

F1 - è partita la nuova era Ferrari : il racconto della prima giornata a Maranello di John Elkann e Camilleri : Il nuovo presidente Elkann, insieme all’ad Camilleri, si sono insediati a Maranello parlando con tutti gli uomini che compongono la Gestione Sportiva E’ iniziata la nuova era Ferrari, quella post Marchionne. L’ex numero uno del Cavallino versa in condizioni delicate presso l’Ospedale di Zurigo e, vista l’impossibilità di tornare a ricoprire i propri ruoli, FCA ha deciso di affidare i suoi incarichi a Maranello ...

Sergio Marchionne - l'indiscrezione di Dagospia sulla guerra in Fca : perché John Elkann ha fatto fuori il suo uomo : Ci avrebbe pensato tutta la notte il manager Alfredo Altavilla prima di presentare le dimissioni da reponsabile di Fca per l'Europa. Il fedelissimo di Sergio Marchionne , ricoverato in una clinica a ...