Jay Pinkerton | co-writer di Portal 2 | torna a lavorare con Valve

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il veterano di, Jay, èto apresso lo sviluppatore un anno dopo aver lasciato la compagnia.ha lasciatolo scorso giugno, seguendo altre partenze di alto profilo, Erik Wolpaw, Chet Faliszek e dello scrittore di DOTA 2 Marc Laidlaw.Ora, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, grazie al Redditor OWLverlord (via PC Gamer), sembra chesiato sulla pagina dello staff di, elencato nella categoria "Other Expert".Read more…