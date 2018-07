ITP | chi resta in Gae o II fascia?

scuolainforma

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il Consiglio di Stato ha negato il valore abilitante dei diplomati ITP, per cui il Miur ha dovuto chiarire come procedere. Il loro inserimento in IIdelle graduatorie di istituto, aveva creato attriti con i laureati inclusi in III. La sentenza N. 04503/2018 del Consiglio di Stato ha deciso per un no alla … L'articolo ITP, chiin Gae o II? proviene da Scuolainforma.