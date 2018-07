Italo-senegalese cacciato dagli uffici Asl di Teramo | “Vattene | questo non è il

“Vai via - questo non è veterinario” : Asl repinge Italo-senegalese/ Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti : italo-senegalese insultato e respinto dall'Asl di Roseto (Abruzzo): "vattene via, questo non è il veterinario". La storia di Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti: si cerca responsabile(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Abruzzo - Italo-senegalese insultato da un impiegato della Asl. “Vattene - questo non è il veterinario” : È in Italia da 18 anni, ha sposato un’italiana ma una cosa del genere, giura Ibrahima Diop, non gli era mai accaduta. “Che vuoi? Vattene! questo non è l’ufficio del veterinario“. Così si è sentito rispondere da un dipendente della Asl di Giulianova un italo-senegalese di 39 anni, che era entrato negli uffici per chiedere informazioni. L’uomo, residente a Roseto degli Abruzzi, ha deciso di denuncia l’accaduto ...

