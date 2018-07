Italiani scomparsi in Messico | arrestato un uomo | avrebbe pagato la polizia per farli

Messico - ucciso il sindaco del Tecatitlan la città stato dove sono scomparsi 3 Italiani : 140 politici uccisi prima delle presidenziali : In Messico è stato ucciso un altro sindaco, all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador. Si tratta di Victor Diaz Contreras, primo cittadino di Tecatitlan, la città nello stato di Jalisco dove sono scomparsi i tre napoletani di cui non si hanno più notizie dal 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo e i due cugini Antonio Russo, figlio di Raffaele, e ...

Italiani scomparsi in Messico : c'è l'identikit di don Angel : Don Angel, il malvivente messicano che avrebbe rapito i napoletani scomparsi lo scorso 31 gennaio, ha da poche ore un volto. O meglio un identikit fornito da uno dei poliziotti corrotti che hanno consegnato i tre uomini al cartello...

Italiani scomparsi in Messico : "Emergono fatti chiari" : ...

Messico - “don Angel sa cosa è successo ai tre Italiani scomparsi. La verità è a portata di mano” : In Messico c’è una persona che che sa che fine hanno fatto i tre napoletani scomparsi il 31 gennaio scorso dalla zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. Quest’uomo, che tutti a Jalisco conoscono con il nome di don Angel, secondo la procura messicana ha preso in consegna i cugini Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di 25 e 29 anni, grazie alla collaborazione di alti funzionari corrotti della polizia locale. Ma non è tutto. ...

Messico - “don Angel conosce la verità sui tre Italiani scomparsi. La verità è a portata di mano” : In Messico c’è una persona che che sa che fine hanno fatto i tre napoletani scomparsi il 31 gennaio scorso dalla zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. Quest’uomo, che tutti a Jalisco conoscono con il nome di don Angel, secondo la procura messicana ha preso in consegna i cugini Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di 25 e 29 anni, grazie alla collaborazione di alti funzionari corrotti della polizia locale. Ma non è tutto. ...

Messico - Italiani scomparsi : “Individuati i responsabili”/ Ultime notizie : legale famiglie - “verità vicina” : Messico, tre italiani scomparsi: “Individuati i responsabili”. Il legale delle famiglie, l'avvocato Claudio Falleti, annuncia: “La verità è vicina”. Le Ultime notizie sul caso(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico - «Individuati i rapitori - verità vicina». Prelevati da uomo con dente d'oro : C'è un governo e la politica ora non ha più scuse. Tutti gli attori di questa vicenda hanno nomi e cognomi e, quindi, è il momento di assumersi tutti le proprie responsabilità. Arriviamo tutti per ...