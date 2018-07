Israele Stato ebraico | la Chiesa cattolica | Legge discriminatoria

ilgiornale

: Torna libera #AhedTamimi, diventata il simbolo della lotta palestinese. Rilasciati lo street artist Jorit Agoch e l… - Agenzia_Ansa : Torna libera #AhedTamimi, diventata il simbolo della lotta palestinese. Rilasciati lo street artist Jorit Agoch e l… - RollingStoneita : . @Jorit , celebre per i suoi lavori a Napoli, si trovava in Israele per realizzare il ritratto di #AhedTamimi , l… - RollingStoneita : #JoritAgoch è libero: lo street artist era stato arrestato per aver dipinto il volto di #AhedTamimi . sulla barrie… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Lasullo "-nazione del popolo", varata di recente dal parlamento israeliano, non piace alla. Il Patriarcato latino di Gerusalemme la definisce "" ed esprime "grande preoccupazione" perché la norma non fornisce adeguate garanzie alle minoranze.Vediamo nello specifico il nodo centrale dell'accusa. "La- siin un comunicato - non fornisce una qualche garanzia costituzionale ai diritti dei nativi e delle altre minoranze che vivono nel Paese. I cittadini palestinesi di, che costituiscono il 20%, sono esclusi in maniera plateale".Per la rappresentanza cattolico-latina in Terra Santa la legislazione è più "esclusiva che inclusiva, più controversa che di consenso, più politicizzata che radicata nelle regole di base che sono comuni e accettabili per tutti i segmenti della popolazione"Lain questione definisce...