Israele | è libero Jorit Agoch | l' artista napoletano arrestato a Betlemme

: Torna libera Ahed #Tamimi la 17enne palestinese simbolo della lotta ad Israele: il ritorno a casa, dopo otto mesi d… - RaiNews : Torna libera Ahed #Tamimi la 17enne palestinese simbolo della lotta ad Israele: il ritorno a casa, dopo otto mesi d… - amnestyitalia : La cattiva notizia è che sono ancora centinaia i minorenni palestinesi detenuti nelle carceri israeliane dove non s… - RollingStoneita : Dopo otto mesi è stata liberata la ragazza diventata simbolo dell'occupazione palestinese per aver schiaffeggiato d… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il ritrattistatorna a casa dopo 24 ore di fermo. L', da qualche giorno aper la realizzazione di un murale di 4 metri sul muro di separazione israeliano, è statoVIDEO dalla Guardia di frontiera del posto. Il volto rappresentato è quello di Ahed Tamimi, la 17enne attivista della resistenza palestinese tornata libera qualche giorno fa: era in carcere dal dicembre 2017 con l'accusa di oltraggio a militari israeliani. La ragazza palestinese è stata accolta nel suo villaggio in Cisgiordania come un'eroina. Tamimi, dunque, non è solo una ragazza dalla chioma bionda, ma è diventa anche un simbolo della lotta popolare contro l'occupazione. L'aveva reso noto il suo arresto con un post su Facebook La notizia diè stata appresa sui social network il giorno 28 luglio alle ore 18:00. Il ragazzo ha informato i suoi contatti ...