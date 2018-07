“Io - aggredita perché nera”. Daisy Osakue - atleta italiana colpita davanti a tutti - in strada : Un’aggressione folle, terribile. Che rischia di avere delle serissime conseguenze per Daisy Osakue, la ragazza italiana di colore che ieri è stata centrata al volto e ferita da un uovo partito da un’auto in corsa, sfrecciata al suo fianco nella notte. Tutto è successo a Moncalieri, comune nella città metropolitana di Torino, in Piemonte. La ragazza, primatista under 20 di lancio del disco per il nostro Paese, rischia ora di ...