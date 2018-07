“Io | aggredita perché nera” Daisy Osakue | atleta italiana colpita davanti a tutti | in

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un’aggressione folle, terribile. Che rischia di avere delle serissime conseguenze per, la ragazzadi colore che ieri è stata centrata al volto e ferita da un uovo partito da un’auto in corsa, sfrecciata al suo fianco nella notte. Tutto è successo a Moncalieri, comune nella città metropolitana di Torino, in Piemonte. La ragazza, primatista under 20 di lancio del disco per il nostro Paese, rischia ora di dover saltare i prossimi Europei di atletica. Dopo l’aggressione, la giovane è stata trasportata all’ospedale Oftalmico di Torino: ha riportato un’abrasione alla cornea e non dovrà essere operata. Gli aggressori e gli occupanti del Fiat Doblò sono ricercati dai carabinieri, secondo cui l’azione non è riconducibile a motivi razziali. Infatti quando è stataera insieme a un gruppo di amici. Come emerso ...