International Champions Cup | Psg-Atletico Madrid 3-2

International Champions Cup - il Paris Saint-Germain stende l’Atletico nel recupero : a Singapore finisce 3-2 : Il club parigino vince il confronto diretto con gli spagnoli, sorprendendoli nel recupero con il gol di Postolachi Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol Nkunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede ...

Il diario americano della troupe di Sky Sport che racconta l'International Champions Cup : Atlanta - Dal New Jersey alla Georgia. Da New York ad Atlanta. Anticipiamo il viaggio della Juventus verso l'All-Star Game, la sfida ai campioni della MLS. Alcuni di loro li abbiamo incrociati alla ...

Mourinho : “l’International Champions Cup non va presa sul serio” : L’International Champions Cup non va presa sul serio, sentenzia Josè Mourinho. Forse seccato per il 4-1 subito dal suo Manchester United da parte Liverpool davanti a 100mila spettatori in Michigan, il portoghese se la prende con il torneo. “L’atmosfera è magnifica ma se fossi nel pubblico non spenderei i miei soldi per vedere giocare queste squadre – ha detto dopo la gara in conferenza stampa -. La sconfitta di una ...

Incredibile Mourinho - attacco all’International Champions Cup : “non pagherei per vederla” : Mourinho come sempre senza peli sulla lingua, il suo attacco all’International Champions Cup non passerà inosservato “L’atmosfera è buona in questo torneo ma se fossi al posto dei tifosi non verrei qui. Non spenderei i miei soldi per vedere squadre così incomplete e con giocatori in ritardo di condizione. Per esempio ho visto in tv Chelsea-Inter, la gente di Nizza ha preferito andare al mare piuttosto di vedere la ...

International Champions Cup - Barcellona-Tottenham 5-3 ai rigori : Il Barcellona ha sconfitto per 5-3 ai calci di rigore il Tottenham in un match dell’International Champions Cup disputato al Rose Bowl di Pasadena in California. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 2-2 con le reti blaugrana di Munir al 15′ e Arthur al 29′, alle quali hanno risposto Son al 73 e N’Koudou al 75′. Dagli 11 metri decisivo l’errore per i londinesi di Georgiu, perfetti invece i catalani ...

International Champions Cup - Liverpool-Manchester United 4-1 : Il Liverpool ha sconfitto con un netto 4-1 il Manchester United in un match dell’International Champions Cup disputato al Michigan Stadium di Ann Arbor. I reds sono andati in rete con Mané su rigore al 28′, Sturridge al 66′, Ojo al 74′ su rigore e Shaquiri all’82’. Momentaneo 1-1 per i red devils firmato da Pereira al 31′. (AdnKronos)L'articolo International Champions Cup, Liverpool-Manchester ...

International Champions Cup : valanga Liverpool sul Manchester United - ok Manchester City e Barcellona : Klopp strapazza Mourinho per 4-1, Guardiola rimonta il Bayern da 0-2, spagnoli di rigore contro il Tottenham

International Champions Cup : Manchester City-Bayern 3-2 : Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l’International Champions Cup giocata all’Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo. (AdnKronos)L'articolo International Champions Cup: Manchester City-Bayern 3-2 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Video / Inter-Chelsea (5-6 dcr) : highlights e gol della partita (International Champions Cup) : Video, Inter-Chelsea (5-6 dcr): highlights e gol della partita valida per l'International Champions Cup. I nerazzurri escono sconfitti ai rigori dopo il pari per 1-1 durante il match.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:59:00 GMT)

International Champions Cup - primo sorriso per il Manchester City : steso in rimonta il Bayern Monaco : Il doppio vantaggio iniziale non basta al Bayern Monaco, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato nella ripresa Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l’International Champions Cup giocata all’Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo. (ADNKRONOS)L'articolo ...

International Champions - l'Inter ko ai rigori - 6-5 - contro il Chelsea : Sconfitta ai rigori per l'Inter contro il Chelsea, 6-5, nella prima sfida dell'International Champions Cup, dopo il pareggio per 1-1 nei 90'. Allo Stade Riviera di Nizza londinesi in vantaggio con ...

International Champions Cup - Arsenal-Psg 5-1 : L’Arsenal ha battuto 5-1 il Paris Saint Germain in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i ‘Gunners’ in rete Oezil al 13′ e, dopo il pareggio di Nkunku su rigore al 60′, Lacazette, autore di una doppietta al 67′ e al 71′, Holding all’87’ e Nketiah al 94′. In porta per i parigini Gigi Buffon che è rimasto in campo per ...

International Champions Cup – Papera clamorosa di Buffon in Arsenal-PSG : tifosi furiosi sui social [VIDEO] : Tre gol subito e una Papera clamorosa per Gigi Buffon nella seconda partita di International Champions Cup: il suo PSG ha subito una manita dall’Arsenal L’avventura di Gigi Buffon al PSG non sembra essere iniziata con il piede giusto. Se è vero che il calcio estivo non abbia mota importanza, le prime uscite dell’ex Juventus con la maglia dei parigini sono state poco incoraggianti. Diversi gol subiti, qualche uscita a ...

International Champions Cup Sky Sport - Palinsesto e Telecronisti (28 Luglio - 1 Agosto) : Prosegue tra Europa, Stati Uniti e Singapore l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Fino all’11 agosto, e per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A ha preso il nome di Sky Sport International Champions Cup (canale 208) ed è il canale di riferimento dell’event...