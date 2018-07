Inter | spiraglio Rafinha | Valverde non lo considera | Ausilio spera nel prestito RUMORS

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il fantasista brasilianoAlcantara è stato indubbiamente uno degli assoluti protagonisti della passata stagione dell'. Grazie alle prestazioni del calciatore, arrivato con la formula deldal Barcellona, i nerazzurri sono riusciti a conquistare la qualificazione alla tanto osannata Champions League, dopo ben sette stagioni di assenza assoluta. L'al termine della stagione poteva riscattareVIDEO ma, per via dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, i nerazzurri non sono riusciti a versare nelle casse del Barcellona i trentacinque milioni necessari per il riscatto, cosi come da contratto. Il pareggio di bilancio non ha però consentito ai nerazzurri di far tornare a Milano il brasiliano, che aveva chiesto esplicitamente di gradire l'esperienza in Italia piuttosto che rimanere in Catalogna. La medesima situazione che si è verificata con ...