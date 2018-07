Inter | Spalletti e il mercato | Mancano due pedine | lo dobbiamo ai tifosi

Calciomercato Inter - Spalletti : «Bisogna completare la rosa per i tifosi» : Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

Inter - Spalletti avvisa la società : “Mancano ancora due pedine” : Spalletti avvisa LA società- Luciano Spalletti non usa giri di parole e, ai microfoni di “SportMediaset”, lancia un chiaro messaggio alla società nerazzurra. Due acquisti per completare la rosa e iniziare la nuova stagione. Due pedine di fondamentale importanza anche per i tifosi. “ABBIAMO DEGLI IMPEGNI IMPORTANTI” Spalletti ha commentato: “I rinforzi ci sono ma […] L'articolo Inter, Spalletti avvisa la ...

Calciomercato Inter - Spalletti lancia l’allarme : “ci sono delle difficoltà…” : Luciano Spalletti ha parlato del Calciomercato dell’Inter, annunciando la presenza di qualche difficoltà nelle trattative Luciano Spalletti frena l’entusiasmo dell’Inter in chiave mercato. Vrsaljko e Vidal sono i calciatori che al momento stanno facendo sognare i tifosi nerazzurri, ma sembra proprio che ci siano degli ostacoli al momento. Spalletti, parlando a Sportmediaset, ha infatti svelato la presenza di qualche ...

Inter - Spalletti pronto a cedere per far spazio a Vidal : in tre preparano le valigie : Arturo Vidal potrebbe essere l’ennesimo colpo da 90 dell’Inter di mister Spalletti, bisogna però far spazio al cileno L’Inter vuole Arturo Vidal a tutti i costi. Dopo che il Bayern Monaco ha aperto alla cessione del cileno, è partita la corsa nerazzurra per reperire i fondi per acquistare il centrocampista voluto da Spalletti. Come detto, serve far cassa per poi reinvestire sul calciatore, tenendo conto del fatto che ...

Inter - Spalletti è impaziente : aspetta rinforzi e chiede di più ai suoi : Dopo l'amichevole di Nizza contro il Chelsea si è visto uno Spalletti un po' nervoso, e il Chelsea c'entrava poco, come racconta Davide Stoppini sulla Gazzetta in edicola oggi. I limiti del Fair play ...

Spalletti : 'Voto al mercato con Vrsaljko? Do 14 all'Inter. I nostri tifosi...' : La Gazzetta dello Sport riporta le parole d i Luciano Spalletti al termine di Chelsea-Inter: il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: 'A quanti abbonati siamo arrivati? Trentasettemila? Ecco: è ...

Inter - l'ultima richiesta di Spalletti ad Ausilio é Vidal (RUMORS) : L'Inter sembra tornare a muoversi con forza in questa sessione di Calciomercato andando a completare la rosa [VIDEO] a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, seguendo le sue indicazioni. L'allenatore nerazzurro ha avuto una cena con la dirigenza giovedì sera, dopo il sorteggio dei calendari, in cui ha ribadito le proprie richieste. Una sembra in procinto di essere accontentata. E' ad un passo, infatti, l'acquisto del terzino croato, Sime ...

Inter - Spalletti dopo la ICC : 'Ora non ho ricambi - ma siamo vicini a completare la rosa' : Intervenuto su Sky Sport a fine gara, Luciano Spalletti ha tracciato un punto sul mercato e sulla stagione che verrà. "siamo vicini a completare la rosa" "Mi sembra chiaro che il mercato sia da ...

Calciomercato Inter - Spalletti dà indizi preziosi : “serve il doppio portiere ed il sostituto di Icardi” - nerazzurri pronti ad altri colpi : Spalletti sottolinea, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Chelsea, come il Calciomercato nerazzurro non sia per nulla terminato Dopo la partita tra Inter e Chelsea, Luciano Spalletti ha fatto la lista dei calciatori che servirebbero alla sua squadra per poter competere nelle competizioni in cui sarà impegnata nella prossima stagione. L’allenatore nerazzurro dà indizi importanti sui prossimi acquisti dell’Inter, ...

Inter - Spalletti dopo il ko contro il Chelsea : le indicazioni di calciomercato : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta ai rigori contro il Chelsea: “Abbiamo sofferto la superiore qualità tecnica e la velocità nel far viaggiare la palla. Abbiamo dovuto correre, poi piano piano abbiamo preso confidenza, ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose soprattutto nel secondo tempo. Mi piace la disponibilità a mettere in pratica il calcio che vogliamo fare, ...

Inter - Vidal e Vrsaljko sempre più vicini : come cambierebbe l'undici di Spalletti : L'Inter si sta muovendo per chiudere la sessione estiva di Calciomercato con due grandi acquisti. E' ormai nota l'esigenza della societa' nerazzurra di acquistare un terzino destro e un centrocampista centrale. La conferma è arrivata anche dal tecnico, Luciano Spalletti, che ieri, dopo la cena avuta con i dirigenti, ha ribadito ai microfoni dei cronisti come sara' necessario avere a disposizione una rosa da ventitré elementi, tutti di prima ...

Vidal all’Inter? / Ultimi notizie : Ausilio controlla l’affare. Spalletti : servono doppi ruoli : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: Ausilio monitora il centrale del Bayern Monaco in attesa di sviluppi, mentre Spalletti apre all'arrivo del cileno a Milano.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Inter e Spalletti ecco il gioco delle coppie : E stasera a Nizza, calcio d'inizio alle 20.05, diretta Sky Sport, l'Inter debutta nella International Champions Cup 2018 contro il Chelsea di Sarri. Intanto l'Inter è a un passo dal sold out negli ...

Inter - Spalletti chiede un Vidal per vincere. Vrsaljko - offerta da 22 milioni : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troverete tutti i dettagli sulla strategia dell'Inter. Ausilio lavora sottotraccia anche per altri nomi. E uno è quello di ...