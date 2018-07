Inter | per Suning com fatturato da 14 miliardi nella prima metà del 2018

Inter - partnership con ePRICE per le prossime tre stagioni : Il club nerazzurro ha stretto una nuova partnership con il celebre marchio legato al mondo dell'e-commerce, che sarà Official Online Retail Partner. L'articolo Inter, partnership con ePRICE per le prossime tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Bonolis : 'Perisic? Per 70 milioni lo porterei io in auto a Manchester' : Intervenuto a RMC Sport, il noto presentatore Paolo Bonilis esprime la propria opinione in merito a Ivan Perisic, esterno croato vice campione del mondo che piace molto a José Mourinho. 'Non so se resta all'Inter. Se arrivasse un'offerta dal Manchester di 70 milioni glielo porterei io in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei a ...

Premio Internazionale per Penelope - l’associazione dei familiari degli scomparsi : Antonio La Scala, presidente di Penelope Italia, ha ricevuto il Premio internazionale 'Re Manfredi' per la sua attività con l'associazione dedicata alle persone scomparse. Il riconoscimento è stato consegnato a Manfredonia, in provincia di Foggia. Premiati nell'edizione 2018 anche il magistrato anticamorra Raffaele Cantone e don Luigi Ciotti, presidente di Libera.Continua a leggere

L’Interista April Summers si fotografa completamente nuda : il messaggio per Icardi è bollente [FOTO e VIDEO] : “Che bello vedere Icardi in Champions”, è la frase pubblicata dall’interista April Summers che poi si fotografa completamente nuda. Il club nerazzurro si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, nel frattempo la bellissima April Summers infiamma i social. Twitter ed Instagram sono sempre più bollenti, pubblicate foto completamente nuda ed anche il video per ...

Bonolis : "Messi - vieni all'Inter. Perisic? A 70 milioni lo porto io da Mourinho" : Intervenuto in diretta a Rmc Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, Paolo Bonolis è tornato a parlare della sua Inter: 'Siamo l'anti-Juve, ma assieme a Roma, Napoli e Lazio. Sono tante le squadre che si sono rafforzate, ma ...

International Champions Cup - il Paris Saint-Germain stende l’Atletico nel recupero : a Singapore finisce 3-2 : Il club parigino vince il confronto diretto con gli spagnoli, sorprendendoli nel recupero con il gol di Postolachi Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol Nkunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede ...

La voce della Politica Basilicata. Inclusione sociale - accordi di programma per 118 nuovi Interventi : Sottoscritti questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, gli accordi di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di promozione della Inclusione sociale e potenziamento ...

Assistenza Vodafone per linea fissa : prezzo per Intervento tecnico a domicilio e non solo : Quanto costa l'Assistenza Vodafone per la linea fissa, sia fibra che ADSL per gli utenti meno esperti che hanno bisogno della corretta configurazione di dispositivi hardware? In questi ultimi giorni del mese di luglio l'operatore rosso ha modificato il listino prezzi di quello che è denominato il servizio Vodafone Assistenza Premium. Ecco dunque quanto si paga per avere la giusta consulenza: esclusa dal listino qui citato è invece l'offerta ...

Ravenna - realizzato il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna Interamente per persone con disabilità : Il sogno di Dario Alvisi, 44enne di Faenza malato di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e recentemente scomparso, diventa una realtà. Oggi 30 luglio alle ore 19 la moglie di Alvisi, Debora Donati, come presidente dell’associazione Insieme a te inaugurerà il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna dedicato interamente alle persone con disabilità a Punta Marina Terme di Ravenna. Alvisi e Donati hanno voluto realizzare il progetto per ...

I maestri mondiali degli scacchi a Fano per il 7° Festival Internazionale : Fano , PU, " Arrivano praticamente da tutto il mondo anche se i più forti, da sempre, sono russi, ucraini e ungheresi. Assieme a loro ci saranno anche tantissimi colleghi, italiani, spagnoli, brasiliani e tedeschi su tutti, a Fano per il 7° ...

Calciomercato Inter - Spalletti : «Bisogna completare la rosa per i tifosi» : Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

Jason Momoa - la classifica dei personaggi che ha Interpretato in tv : Il 1° agosto Jason Momoa compie 39 anni, di cui 20 trascorsi a Hollywood tra ruoli televisivi e cinematografici. Di padre hawaiano, ha studiato biologia marina e l’elemento dell’acqua è il fil rouge della sua carriera, iniziata – dopo un breve e acclamato esordio nel mondo dello spettacolo come modello – con una parte da protagonista nella serie estiva per eccellenza, Baywatch, e giunta al suo apice con il blockbuster Aquaman (dove impersona per ...

Ecco le 25 persone più influenti su Internet. La Ferragni non c'è : Ariel Martin nota con lo pseudonimo di Baby Ariel ha iniziato la sua carriera grazie a Musical.ly e con oltre 28 milioni di followers ha dato il via alla sua carriera nel mondo della musica. Sul ...

Inter - Spalletti pronto a cedere per far spazio a Vidal : in tre preparano le valigie : Arturo Vidal potrebbe essere l’ennesimo colpo da 90 dell’Inter di mister Spalletti, bisogna però far spazio al cileno L’Inter vuole Arturo Vidal a tutti i costi. Dopo che il Bayern Monaco ha aperto alla cessione del cileno, è partita la corsa nerazzurra per reperire i fondi per acquistare il centrocampista voluto da Spalletti. Come detto, serve far cassa per poi reinvestire sul calciatore, tenendo conto del fatto che ...