Inter | pazza idea di Bonolis | “se la Juve ha preso Ronaldo | l’anno prossimo mi aspetto

Pazza Inter - nasce una squadra da sogno : le prossime mosse di Ausilio… è tutto nelle sue mani! : L’Inter sta costruendo una corazzata capace di dar fastidio alla Juventus in chiave scudetto, prima però vanno inseriti gli ultimi tasselli L’Inter sogna e con essa i suoi tifosi. La campagna abbonamenti nerazzurra sta letteralmente volando, sintomo della fiducia enorme che i tifosi ripongono nella società ed in Spalletti. D’altra parte, la squadra che sta venendo fuori dal mercato è davvero eccellente, ma come noto, le ...

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

In Cina impazza l’Inter : ecco Xiaomi Roborock in versione esclusiva - ovviamente da Suning : Roborock, la compagnia che realizza gli aspirapolvere di Xiaomi, ha lanciato una nuova versione dell'aspirapolvere robot Roborock 2, con i colori dell'Inter. L'articolo In Cina impazza l’Inter: ecco Xiaomi Roborock in versione esclusiva, ovviamente da Suning proviene da TuttoAndroid.

Pensionato comprò titoli "spazzatura" - la banca dovrà risarcirlo con gli Interessi : In un colpo solo, vent'anni fa, aveva perso tutti i risparmi di una vita dopo aver comprato titoli "spazzatura" su consiglio della sua banca. Oggi quell'istituto di credito è chiamato a risarcire il cliente...

Al pensionato venduti titoli spazzatura - la banca dovrà risarcirlo con gli Interessi : All'uomo erano stati venduti titoli spazzatura come bond argentini e titoli Cirio e Parmalat, il Tribunale civile di Cagliari ha condannato l'istituto di credito a restituire il denaro investito e gli interessi dal momento della sottoscrizione ritenendo nulli i vari contratti d’acquisto dei titoli per l’assenza della sottoscrizione del contratto quadro.Continua a leggere

2019 - Triplete al 'Wanda' : il sogno-Champions della 'pazza' Inter : Ma niente in confronto a quello che successe il 20 aprile del 2010, quando i nerazzurri si trovarono davanti - per la terza volta - i campioni del mondo blaugrana: Pedro, ma poi Sneijder, Maicon e ...