Inter | è fatta per Vrsaljko | prestito oneroso con diritto di riscatto

VRSALJKO ALL'Inter : È FATTA/ Ultime notizie - accordo con l'Atletico Madrid : le cifre dell'operazione : Sime VRSALJKO ALL'INTER, chiusura con l'Atletico Madrid nelle prossime ore: parti vicine alla fumata bianca, visite mediche già in programma per martedì?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Inter - è fatta per Vrsaljko! Accordo con l'Atletico Madrid - tutti i dettagli : L'Inter è pronta ad abbracciare Sime Vrsaljko. Il club nerazzurro ha trovato l'Accordo con l'Atletico Madrid per il terzino croato fresco vicecampione del mondo : prestito oneroso a 6/6,5 milioni di euro, più contributo di solidarietà, con diritto di riscatto fissato a 17,5 . Affare complessivo da 23 milioni di euro, con il croato da sempre in cima alla ...

Calciomercato Inter - è fatta per Vrsaljko! I nerazzurri piazzano un altro colpo : cifre e dettagli dell’affare : Vrsaljko è un calciatore nerazzurro, il terzino destro dell’Atletico Madrid è una pedina importantissima per la rosa dell’Inter: i dettagli dell’affare La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo, ma l’Inter non sta a guardare. È notizia delle ultime ore quella che vede la squadra nerazzurra prendere in prestito con diritto di riscatto il terzino destro dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, su cui aveva puntato ...

Inter - Spalletti soddisfatto dell'intesa Icardi-Lautaro : 'è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta' : L'allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l'...

Inter - Spalletti soddisfatto dell’intesa Icardi-Lautaro : “è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l’allenatore nerazzurro ha commentato sorridendo la prestazione offerta dall’Inter nel match amichevole contro lo Sheffield: “è andata molto bene, perchè affrontavamo una squadra già in grande condizione, abbiamo giocato in uno ...

Stop a riforma Intercettazioni - Bonafede 'Via la legge bavaglio - fatta per coprire Consip' : Stop del Consiglio dei ministri alla riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il milleproroghe, ...

Lady Candreva soddisfatta delle “prestazioni” del centrocampista dell’Inter : “Antonio è un toro a letto” [FOTO] : 1/5 ...

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia Intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Paola Perego si è rifatta?/ Sonia Bruganelli posta una foto e la rete insorge : Interviene Nancy Brilli : Paola Perego si è rifatta? Sonia Bruganelli posta una fotografia in compagnia dell'amica e la rete insorge: interviene anche Nancy Brilli, ecco la foto incriminata.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Inter - è fatta per Politano : 20 milioni e Odgaard : L'esterno del Sassuolo vicino all'Inter, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto e il cartellino del giovane Odgaard

Inter - è fatta per Politano : i dettagli dell’affare - con il “solito” inserimento di giovani contropartite… : Matteo Politano è un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità ma il mancino del Sassuolo è diretto a Milano per le visite mediche Ormai è una pratica consolidata quella dell’Inter sul mercato. Piero Ausilio, ds nerazzurro, inserisce giovani contropartite dalla valutazione molto elevata per abbassare il costo del cartellino dei calciatori che intende acquistare. E’ stato così con Zaniolo per arrivare a ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per Nainggolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...