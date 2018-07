Inter | Bonolis | ' Perisic? Per 70 milioni lo porterei io in auto a Manchester'

calciomercato

RMC SPORT - Bonolis: 'Inter, tra 1 anno prendi Messi. Perisic via per 70 mln' - TuttoMercatoWeb : RMC SPORT - Bonolis: 'Inter, tra 1 anno prendi Messi. Perisic via per 70 mln' - Inter pazza idea di Bonolis: "se la Juve ha preso Ronaldo l'anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi" - Bonolis: 'Vorrei Kanté. Perisic? A 70 mln lo porto io. Messi-Inter nel 2019? Ci spero, non scherzo'

(Di lunedì 30 luglio 2018)venuto a RMC Sport, il noto presentatore Paolo Bonilis esprime la propria opinione in merito a Ivan, esterno croato vice campione del mondo che piace molto a José Mourinho. 'Non so se resta all'. Se arrivasse un'offerta daldi 70glieloio in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei a ...