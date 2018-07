Intel Optane | cos’è e come funziona

chimerarevo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - raffaelefoto : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - henrikvaage : Cisco HyperFlex+Intel Xeon Scalable processors+Intel Optane SSDs = Co-innovatin - eriksklba : Cisco HyperFlex+Intel Xeon Scalable processors+Intel Optane SSDs = Co-innovatin -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ultimamente si sta sentendo parlare sempre di più di. Il mercato dello storage è in continua evoluzione e i vari produttori sono in competizione tra di loro per offrire ai propri clienti delle memorie sempre più veloci. Siamo passati dai classici HDD ai veloci SSD che ormai rappresentano un must have.ha deciso di mettersi in gioco presentando una soluzione fuori dal comune, ovvero la. Questa serie di prodotti ha rivoluzionato completamente il mercato degli attuali SSD e ha messo in seria difficoltà le altre aziende. Ma di cosa si tratta? Quali sono le caratteristiche peculiari di questi prodotti? A queste e a molte altre domande risponderemo in questa guida di approfondimento. Indice: che cos’èRequisiti minimi Prodotti disponibili all’acquisto Altre guide interessanti: che ...