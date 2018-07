“Inseguiamolo | è un ladro” Picchiato e ucciso Ma la verità è un’altra 

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Erano convinti fosse un ladro. Per questo due persone residenti ad Aprilia, in provincia di Latina, nella notte tra il 28 e il 29 luglio hanno inseguito un immigrato marocchino di 43 anni che guidava una Renault Megane. L’uomo è finito fuori strada ed è morto. Secondo gli inquirenti, è possibile che i suoi inseguitori lo abbiano anche pestato e che questa possa essere la causa del decesso. Tutto è iniziato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, in una zona periferica di Aprilia. Due residenti, entrambi 40enni, hanno visto l’immigrato a bordo della macchina, e si sono convinti che si trattasse di un ladro. Inizialmente hanno chiamato la polizia, ma poi si sono messi loro stessi all’inseguimento del marocchino. Quest’ultimo, nel tentativo di sfuggire ai suoi inseguitori, ha sbandato andando a sbattere contro un muro. Quando gli agenti di polizia sono giunti sul posto, ...