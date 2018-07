Indonesia | oltre 500 turisti bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok Attivati i

ilfattoquotidiano

Terremoto Indonesia, almeno 13 morti e oltre 600 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 con epicentro nell'isola di Lombok

(Di lunedì 30 luglio 2018)500sono rimastisulle pendici di unattivo nell’isola di, indopo il violento terremoto che sabato ha colpito l’isola. Dopo le scosse di sabato, tonnellate di roccia e fango si sono staccate dalla montagna lasciando isenza vie di fuga. Le squadre di soccorritori composte da militari, poliziotti e medici hanno iniziato la scalata delalle 8 ora locale, le 2 del mattino in Italia, per tentare di raggiungere gli escursionisti intrappolati e portarli in salvo. Secondo le stime i soccorritori dovrebbero raggiungere ientro il pomeriggio. Impiegati nelle operazioni di soccorso anche elicotteri e squadre di ricerca a piedi per perlustrare le pendici del Monte Rinjani. Prima che cominciassero le scosse erano 800 le persone che si erano registrate per scalare la montagna, 300 di queste sono riuscite a scendere a ...