India | monsoni record | pesci nuotano nei corridoi di un ospedale

Monsoni record in India : i pesci nuotano nei corridoi dell’ospedale : In India i Monsoni hanno provocato l’allagamento di un ospedale nello stato del Bihar, nel nordest del Paese: le autorità locali hanno reso noto che nei corridoi sono stati trovati pesci. L’acqua sporca ha invaso le corsie del reparto terapia intensiva dell’ospedale universitario Nalanda di Patna, ed i pazienti si sono sistemati sui letti in attesa della fine dell’onda di marea. Da maggio in India 545 persone hanno perso ...

Maltempo India : almeno 58 i morti per monsoni - anche bambini : E’ salito ad almeno 58 morti accertati fra i quali diversi donne e bambini il bilancio provvisorio della violenta ondata di piogge monsoniche che ha investito il nord dell’India, soprattutto lo stato dell’Uttar Pradesh, il più popoloso del Paese, che ha provocato crolli di abitazioni, frane e smottamenti. E che continuerà, stando ai meteorologi, almeno per altre 48 ore. almeno sei i morti nella sola Agra, citta’ del Taj ...

India - monsoni devastano Nord : 50 morti : 11.28 Almeno 50 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche che hanno colpito il Nord dell'India provocando il crollo delle abitazioni e allagato vaste distese di terra.Si prevedono piogge ancora per le prossime 48 ore nell' Uttar Pradesh,lo stato Indiano più popoloso.La situazione è precipitata dopo l'inizio delle piogge,giovedì scorso La maggior parte delle vittime è stata segnalata ad Agra,dove si trova il mausoleo del Taj Mahal: tra ...

India - piogge monsoniche nel nord : almeno 37 morti e case distrutte : almeno 37 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche che hanno distrutto diverse abitazioni e provocato alluvioni nel nord dell'India. Il maltempo sta flagellando in particolare lo Stato dell'...

I monsoni devastano il Nord dell’India : almeno 37 morti : Piogge monsoniche hanno colpito il Nord dell’India provocando crolli di abitazioni e allagando vaste aree: almeno 37 persone hanno perso la vita. Le autorità hanno reso noto che le piogge proseguiranno ancora per le prossime 48 ore nell’Uttar Pradesh. La maggior parte delle vittime è stata registrata ad Agra, dove si trova il celebre Taj Mahal: tra le vittime, 4 membri di una famiglia, morti nel crollo della loro casa. L'articolo I ...

I monsoni devastano il Nord dell’India : almeno 37 morti : Piogge monsoniche hanno colpito il Nord dell’India provocando crolli di abitazioni e allagando vaste aree: almeno 37 persone hanno perso la vita. Le autorità hanno reso noto che le piogge proseguiranno ancora per le prossime 48 ore nell’Uttar Pradesh. La maggior parte delle vittime è stata registrata ad Agra, dove si trova il celebre Taj Mahal: tra le vittime, 4 membri di una famiglia, morti nel crollo della loro casa. L'articolo I ...

Forti piogge monsoniche e frane in India : 9 morti in villaggi dello stato di Manipur : A causa di frane provocate dalle Forti piogge monsoniche, almeno 9 persone sono morte nell’India nordorientale, nello stato di Manipur: gli smottamenti si sono verificati nella notte, sorprendendo le vittime nel sonno. I soccorritori sono sul posto. L'articolo Forti piogge monsoniche e frane in India: 9 morti in villaggi dello stato di Manipur sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche in India : almeno 15 morti : almeno 15 persone sono morte in India a causa delle Piogge monsoniche, che hanno provocato inondazioni e frane: lo hanno reso noto fonti ufficiali. Salgono così a 200 i morti per i monsoni nel 2018. Nel Manipur si registrano 9 vittime, tra cui 8 bambini, mentre 6 persone sono rimaste uccise in alluvioni e frane nell’Uttarakhand, Stato himalayano nel nord del Paese. L'articolo Piogge monsoniche in India: almeno 15 morti sembra essere il ...