Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca | il presidente Usa | «Sui migranti i leader seguano

Il premier Conte alla Casa Bianca : al via l'Incontro col presidente Usa Trump : Il presidente del Consiglio, appena uscito dall'auto, è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa

Gli obiettivi che si è dato Conte per l'Incontro con il presidente Trump : Ottenere il sostegno del presidente americano Donald Trump per una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo ma anche sul fronte dell'immigrazione, e soprattutto Libia. è uno degli obiettivi che si pone il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato ieri sera a Washington per incontrare Trump alla Casa Bianca in un bilaterale ...

Incontro Conte-Trump - più temi su tavolo : 10.29 A poche ore dall'Incontro a Washington fra il presidente Usa e il premier Conte, da fonti di Palazzo Chigi si apprende che sul tavolo ci saranno i temi dell'immigrazione e quello dei dazi. Dopo aver segnalato il "cambiamento" rappresentato da Trump e Conte, quest' ultimo chiederà una "cabina di regia permanente" Italia-Usa per le questioni del Mediterraneo, lotta al terrorismo e gestione dei flussi migratori prima di tutto. Conte ...

L’Incontro tra Trump e l’editore del New York Times : «Gli ho detto che sta mettendo delle vite a rischio, che sta minando gli ideali democratici della nostra nazione» ha raccontato A.G. Sulzberger dopo che Trump aveva dato una versione molto diversa The post L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times appeared first on Il Post.

Cosa non aspettarsi dall'Incontro Conte-Trump : Trump si prepara ad incontrare il premier italiano Conte Washington, 30 lug 08:41 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è volato a Washington per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. La prima visita del premier italiano alla Casa Bianca in programma

Giuseppe Conte arrivato a Washington - in agenda Incontro con Trump : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , è arrivato a Washington , dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump . Dopo la firma del Libro degli Ospiti nella Roosevelt ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'Incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

“TRUMP SAPEVA DELL'Incontro CONI RUSSI ALLA TOWER”/ Ultime notizie - Rudy Giuliani contro Michael Cohen : “TRUMP SAPEVA dell’incontro con i RUSSI ALLA TOWER”. Ultime notizie, Michael Cohen, l'ex avvocato personale del tycoon, inguaia il presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:22:00 GMT)

L’ex avvocato di Trump : “Donald sapeva dell’Incontro con i russi in campagna elettorale” : Donald Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. La rivelazione arriva dall'ex avvocato personale del tycoon M pronto a testimoniare davanti al procuratore Robert Mueller.Continua a leggere

L’ex avvocato di Trump : “Donald sapeva dell’Incontro con i russi in campagna elettorale” : L’ex avvocato di Trump: “Donald sapeva dell’incontro con i russi in campagna elettorale” Donald Trump sapeva in anticipo dell’incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. La rivelazione arriva dall'ex avvocato personale del tycoon M pronto a testimoniare […] L'articolo L’ex avvocato di Trump: “Donald sapeva ...

“Trump sapeva dell’Incontro con i russi alla Tower”/ Ultime notizie - Michael Cohen inguaia il presidente USA : “Trump sapeva dell’incontro con i russi alla Tower”. Ultime notizie, Michael Cohen, l'ex avvocato personale del tycoon, inguaia il presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:23:00 GMT)

Trump sapeva dell'Incontro coi russi : 8.35 Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. Incontro avvenuto nel giugno del 2016 e al quale era presente il figlio maggiore, Donald Trump Junior. Lo riporta la Cnn, e a rivelarlo sarebbe stato l'ex avvocato personale del tycoon, Cohen, pronto a testimoniare davanti al procuratore speciale del ...

USA : Trump sapeva dell'Incontro coi russi alla Trump Tower : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate - “Trump sapeva dell’Incontro coi russi alla Trump Tower” : russiagate, “Trump sapeva dell’incontro coi russi alla Trump Tower” russiagate, “Trump sapeva dell’incontro coi russi alla Trump Tower” Continua a leggere L'articolo russiagate, “Trump sapeva dell’incontro coi russi alla Trump Tower” proviene da NewsGo.