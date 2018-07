Cosa non aspettarsi dall'Incontro Conte-Trump : Trump si prepara ad incontrare il premier italiano Conte Washington, 30 lug 08:41 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è volato a Washington per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. La prima visita del premier italiano alla Casa Bianca in programma

Giuseppe Conte arrivato a Washington - in agenda Incontro con Trump : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , è arrivato a Washington , dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump . Dopo la firma del Libro degli Ospiti nella Roosevelt ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'Incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Traballa il tavolo sull'Ilva. Il sindaco di Taranto diserta il vertice : "Una sceneggiata". E Mittal contesta l'ampliamento dell'Incontro : Tutti contro il "metodo" Di Maio all'Ilva. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non andrà all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per domani dal vicepremier, definendolo una "sceneggiata" e ArcelorMittal ha inviato una lettera al ministro per comunicare che l'ampliamento del tavolo è "inatteso" e che serve un "percorso consono e costruttivo". La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al ...

Giuseppe Conte - Incontro con Sergio Mattarella al Quirinale : hanno parlato di Nato e decreto proroghe : Giuseppe Conte è salito al Colle per incontrare Sergio Mattarella. I l premier e il presidente della Repubblica, secondo quanto si apprende, avrebbero parlato del vertice Nato a cui ha partecipato ...

Salta il vertice sulle nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'Incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Il premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un Incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Conte : grazie Putin - sarà Incontro utile : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Il 24 ottobre incontrerò a Mosca il Presidente Vladimir Putin. Lo ringrazio sin da ora per il suo gentile invito. sarà un momento molto utile per un confronto sui principali ...

Migranti : Salvini - bene l'Incontro con Conte. Linea comune del governo : Lo stesso ministro della Difesa chiarisce: 'sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione'. Il ministro dell'Interno spiega che sulla Diciotti ci sono delinquenti che devono andare in ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo Incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Conte vede Venditti - Incontro a sorpresa a circolo Canottieri : Roma, 4 lug., askanews, - sorpresa questo pomeriggio al circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del sodalizio, per godere di un ...