Incidenti in Montagna | alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte

Incidenti in Montagna : cade in una scarpata - 70enne muore nel Bergamasco : Nel Bergamasco un uomo ha perso la vita dopo essere caduto per una quarantina di metri lungo una scarpata, nel bosco sopra la località Oltre il Colle: lo ha reso noto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il 70enne era uscito per una passeggiata e per andare in cerca di more ma non ha fatto ritorno a casa: i familiari hanno quindi lanciato l’allarme. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato attivato in serata e i ...

Incidenti Montagna : soccorse madre e figlioletta slovene : Allertato dal centro di polizia di Thoerl-Maglern il Soccorso Alpino di Forni Avoltri è intervenuto intorno alle 13 assieme al soccorso della Guardia di Finanza di Tolmezzo per portare aiuto a una donna e sua figlia, slovene, rispettivamente di 64 e 15 anni. La richiesta proveniva dalla zona di confine di Passo Monte Croce Carnico, senza ulteriori indicazioni. Dopo un primo tentativo di individuazione della posizione tramite il servizio sms ...

Incidenti Montagna : donna precipita e muore a Rio Pusteria : Un’altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles. E’ deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto verso le ore 13 a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato e la salma. Sono intervenuti ...

Incidenti in Montagna : crollano rocce - 42enne muore sul Cervino : Grave incidente a monte del rifugio Orionde’ Duca degli Abruzzi (2.802 metri): dopo avere scalato il Cervino, un alpinista polacco 42enne stava rientrando a valle con l’amico, e, per riposarsi, si è appoggiato a delle rocce su una parete. I sassi sono crollati e l’uomo è precipitato per circa 50 metri. Gli accertamenti sono stati condotti dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che ha ricostruito ...

Incidenti Montagna : il disperso nel Cuneese è un carabiniere : Sono oltre 40 i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri in azione da ieri sera in Valle Gesso, nel Cuneese, alla ricerca di una persona che non e’ rientrata da una escursione. Si tratta di Andrea Barbagli, 51 anni, carabiniere in servizio a Savona. La sua auto e’ stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra e’ salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. A partire dalle 7 di questa mattina, ...

Incidenti in Montagna : morto base jumper in Trentino : Grave incidente in Trentino: un giovane base jumper è morto ieri sera precipitando dal monte Brento. Il 25enne si era lanciato da solo, dopo avere usato un pulmino per arrivare in cima. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: morto base jumper in Trentino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : precipita e muore durante escursione in Trentino : Grave incidente in Montagna questa mattina in Trentino, in Val di Tovel: un uomo è scivolato ed è precipitato vicino al passo de l’Om, durante un’escursione tra pian della Nana e la val Madris. Il 64enne si trovava oltre quota 2.000 metri, con un amico che ha chiamato subito i soccorsi, ma i sanitari, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita e ...

Incidenti Montagna : scivolano sulla neve - salve escursioniste : Due escursioniste francesi sono scivolate sulla neve scendendo dal Colle della Losa verso il lago Serru’, a Ceresole Reale, in provincia di Torino. Tratte in salvo dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, sono state trasportate in elicottero all’ospedale. Una ha riportato un grave trauma facciale, l’altra lievi escoriazioni. All’escursione hanno partecipato altre due donne, rimaste illese. L'articolo Incidenti ...

Incidenti Montagna : identificati gli alpinisti morti sul Cervino : Erano alpinisti esperti e ben equipaggiati Lukas Kendlbacher, austriaco di 28 anni, e Stefanie Frommelt, venticinquenne tedesca. I loro corpi senza vita sono stati recuperati ieri sul Cervino, dopo una caduta di 1.300 metri dalla vetta. Sono stati identificati solo oggi, dopo il rinvenimento dei loro documenti. Partiti in giornata dal rifugio Duca degli Abruzzi all’Orionde’, a 2.802 metri di quota, avevano raggiunto alcune ore dopo ...

Incidenti Montagna : i morti sul Cervino sono trentenni stranieri : sono un uomo e una donna di circa 30 anni e probabilmente stranieri i due alpinisti morti sul Cervino dopo essere precipitati per 1.300 metri dalla parete sud. Procedevano legati ‘in conserva’ quando, verso le 12, uno ha perso l’equilibrio, trascinando l’altro nel vuoto. Poco prima, in vetta, avevano salutato una guida alpina, che poi li ha visti cadere e ha dato l’allarme. La stessa guida ha intuito che fossero di ...

