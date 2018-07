Incidente auto-scooter in via Udine

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'Incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Incidente A22 - morto direttore marketing dell’Arena di Verona/ Corrado Ferraro travolto in moto da un’auto : Tragico Incidente sull'A22, morto direttore marketing della Fondazione Arena di Verona: Corrado Ferraro travolto in moto da un'auto fuori controllo. Arrestato investitore, era ubriaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Albissola - tir sbanda e precipita da cavalcavia A10/ Ultime notizie - Incidente Liguria : travolta un’auto : Albissola, tragedia sfiorata: tir sbanda e precipita da cavalcavia A10. Ultime notizie e immagini choc: travolta un'auto sottostante, camionista vivo per miracolo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Incinta muore nell'Incidente in auto : pancia strappata - la neonata cade in terra ed è illesa : Una storia che ha dell'incredibile quella di una neonata che era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto. ...

Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in Incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...

Roma - non riesce a sfrattarli : li investe con l’auto/ Ultime notizie - dopo l'Incidente li pesta e li rapina : Non riesce a sfrattareli e li investe. È successo ieri sera a Roma. Le vittime sono state anche rapinate. Gli aggressori sono stati arrestati dalla Polizia(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Scozia - morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale/ Ultime notizie : scontro auto-minibus - 5 vittime : Scozia, morti donna e bimbo italiani in incidente stradale. scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Tragedia in Regno Unito : 5 persone morte in un Incidente tra auto e minibus : L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su una strada statale di Moray, in Scozia. Lo schianto ha ridotto i due veicoli ad un cumulo di lamiere. Ci sono anche cinque feriti (tra cui un bambini) tutti trasporti negli ospedali della zona.Continua a leggere

Incidente in A14 tra auto e un’autocisterna : un morto e 4 feriti - traffico in tilt : Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite (due sono in gravissime condizioni) in un Incidente stradale avvenuto intorno alle 6:45 di stamane lungo la carreggiata nord dell'autostrada A14, tra i caselli di Ancona nord e Ancona Sud. Coinvolte nel tragico schianto diverse auto e un mezzo pesante.Continua a leggere

Francesca Senette - brutto Incidente in autostrada con i figli : ‘Adesso credo nei miracoli’ : “La mia ruota destra posteriore esplode in mille pezzi e il camper che impazzisce sotto di noi, fra le mie mani e si sbatte a sinistra e poi si lancia furioso e violento come un animale feroce a destra per risbattersi selvaggiamente verso sinistra e girarsi finalmente testa coda per fermarsi contromano in corsia d’emergenza a 40 cm dalla protezione stradale”. È angosciante il racconto della giornalista Francesca Senette mentre in ...

Incidente tra auto e moto a Roseto - morta una 47enne : Teramo - Un tragico Incidente è avvenuto verso le otto di questa mattina su via Nazionale a Roseto. Un auto ed uno scooter guidato da una donna di 47 anni, si sono scontrati e la donna nonostante gli immediati soccorsi e deceduta, si tratta di Alessandra Muzi di Scerne, mamma di due bambini, che era diretta a lavoro. Secondo la prima ricostruzione degli agenti coordinati dal comandante provinciale Pietro Primi, l’auto, guidata da un uomo, ...

Incidente autostrada A14 : un morto e 2 feriti gravissimi/ Ultime notizie Ancona : scontro fra auto e tir : Incidente autostrada A14: un morto e 2 feriti gravissimi. Ultime notizie Ancona: scontro fra auto e tir. Alle ore 6:45 di questa mattina, un grave Incidente nelle Marche(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Automobile perde il controllo e finisce fuori strada : Incidente alle porte di Castiglion Fiorentino : incidente stradale nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la Sp 27 nei pressi di Brolio. Un'Automobile, per cause ancora in corso di aggiornamento, è finita fuoristrada cappottandosi. Alla guida si ...