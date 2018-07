Incendi Sardegna | allerta arancione da Gallura fino a Campidano e Cagliari

Incendi Sardegna : due roghi a Carbonia - elicotteri in azione : Il grande caldo di questi giorni continua ad alimentare roghi in Sardegna. In due occasioni oggi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Entrambi gli Incendi, già domati, si sono registrati nella zona di Carbonia. Il primo ha interessato le aree agricole di Medau is Perdas. A terra sono entrati in azione gli agenti della Stazione di Iglesias coadiuvati dal personale di Forestas, dei vigili del fuoco di ...

Incendi Sardegna : 727 roghi e 49 interventi con mezzo aereo nel 2018 : Nel corso del 2018 in Sardegna sono stati registrati 727 Incendi e 49 interventi con mezzo aereo: il contrasto ai roghi avviene grazie a una complessa macchina antIncendi costituita da 1300 donne e uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che ha la responsabilità della funzione di spegnimento, e 2700 operai dell’Agenzia Forestas, a cui si aggiungono, sul territorio, le associazioni di volontariato di Protezione civile e i ...

Incendi - quattro roghi in Sardegna : domati con elicotteri : Giornata di Incendi in Sardegna con gli elicotteri della protezione civile regionale impegnati su quattro fronti. I mezzi aerei sono dovuti intervenire in due diverse località a Santa Teresa di Gallura, a Erula nel Sassarese e a Terralba in provincia di Oristano. A Santa Teresa di Gallura un elicottero è intervenuto sulle stoppie nella periferia di Terravecchia, mentre sul campo erano impegnate le squadre del Corpo forestale, mentre altri due ...

Incendi Sardegna : attenzione rinforzata per domani su tutta l’Isola : La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, sabato 28 luglio che interessa praticamente l’intera Isola. Le zone a rischio sono la Gallura, il Goceano, il Nuorese, l’alto Oristanese, il Campidano da Oristano a Cagliari e l’intero Sulcis. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In queste ...

Incendi Sardegna - fiamme a Samugheo e Siliqua : elicotteri in azione : Due gli Incendi domati oggi in Sardegna con l’impiego degli elicotteri della flotta regionale: il primo a Samugheo e il secondo a Siliqua. Il Corpo forestale, responsabile della funzione di spegnimento degli Incendi boschivi, ha diretto le operazioni di spegnimento e inviato un primo mezzo aereo per spegnere il fuoco su circa due ettari di vigneti abbandonati circondati da macchia mediterranea, in localita’ Ponte Rio Accoro. A terra ...

Allerta Incendi in Sardegna : rischio elevato/ Ultime notizie : codice arancione anche per domani : Allerta incendi in Sardegna: rischio elevato, codice arancione anche per domani secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:34:00 GMT)

Incendi Sardegna : allerta arancione con attenzione rinforzata : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, giovedì 26 luglio che interesserà il Goceano, il Campidano, da Oristano a Cagliari e l’intero Sulcis. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non ...

Incendi : ancora allerta in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 24 LUG - Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà '...

Incendi : nuova allerta per alto rischio in Sardegna : Nuovo allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi domani in Sardegna. Le zone interessate con il codice arancio sono il Cagliaritano e l’Oristanese, il centro dell’isola nella zona compresa tra Macomer e Nuoro e l’area di Sassari-Porto Torres. Nel resto della regione l’allerta è gialla (media pericolosità). Nella giornata di oggi, al momento, la macchina antIncendio ha lavorato per lo spegnimento ...

Incendi Sardegna : domani pericolosità codice giallo e arancione : domani in Sardegna si estendono le zone ad alto rischio di Incendio: il bollettino della protezione civile ha previsto un livello di pericolosità arancione per Cagliaritano, parte dell’Oristanese e della Sardegna centro-meridionale, Sassarese e alcune zone del Nuorese. Nel resto dell’isola la pericolosità prevista è considerata di livello medio (codice giallo). L'articolo Incendi Sardegna: domani pericolosità codice giallo e ...

Incendi in Sardegna : domani pericolosità alta - codice “arancione” : La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione per pericolo Incendi con pericolosità alta, codice arancione, per domani, lunedì 23 luglio: da Nord a sud, Gallura, Sarrabus, Campidano, Sulcis e Marmilla sono a rischio per l’intera giornata di domani, che sarà caratterizzata da venti variabili. L'articolo Incendi in Sardegna: domani pericolosità alta, codice “arancione” sembra ...

Incendi : Sardegna - 4 roghi spenti con gli elicotteri : Quattro Incendi sono stati spenti oggi in Sardegna con l’impiego degli elicotteri della flotta regionale. Le fiamme sono divampate sui pascoli della localita’ Madaula, a Illorai, nel Sassarese, dove sono intervenute anche squadre a terra del Corpo forestale, Forestas, barracelli e i volontari di Protezione civile della Sogit di Bono. Nel Sud Sardegna il fuoco ha percorso pascoli in localita’ ex mulino Asquer a Domusnovas, dove ...