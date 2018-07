Incendi nel Palermitano | in azione canadair ed elicotteri

Un Incendio distrugge tre auto nella notte : Firenze, 29 luglio 2018 - Tre auto, parcheggiate in via Croce a Balatro all'Antella , alle porte di Firenze, sono state distrutte da un incendionella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

Incendi Sardegna : 727 roghi e 49 interventi con mezzo aereo nel 2018 : Nel corso del 2018 in Sardegna sono stati registrati 727 Incendi e 49 interventi con mezzo aereo: il contrasto ai roghi avviene grazie a una complessa macchina antIncendi costituita da 1300 donne e uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che ha la responsabilità della funzione di spegnimento, e 2700 operai dell’Agenzia Forestas, a cui si aggiungono, sul territorio, le associazioni di volontariato di Protezione civile e i ...

Campo rom La Barbuta - Incendiate nella notte montagne di rifiuti Foto : Di nuovo a fuoco montagne di rifiuti, anche pericolosi e tossici, nel Campo rom della Barbuta, tra Roma e Ciampino. Per tutta la notte di sabato i vigili del fuoco di Marino e una autobotte dei ...

Incendi di sterpaglie lambiscono case nel Trapanese : Molta paura nel pomeriggio tra i numerosi villeggianti nella località balneare di Tre Fontane per un Incendio di sterpaglie e alberi che ha lambito le case. Diverse le vie interessate dal rogo che ha creato allarme in particolare nella zona di via Palermo. Sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo Incendi di sterpaglie lambiscono case nel Trapanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia - trovati i corpi delle gemelline disperse nell'Incendio : La storia della piccoline morte Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Incendi - rogo in montagna nel Pescarese : Canadair in arrivo : Un Incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio sulle montagne di Bussi sul Tirino. A bruciare, secondo le prime informazioni, è un’area di macchia mediterranea, non distante da una pineta. Data la zona impervia e il vento forte, è stato richiesto l’intervento di un Canadair, di cui si attende l’arrivo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali. L'articolo Incendi, rogo in montagna nel Pescarese: ...

Allerta Incendi : alto rischio nel Cagliaritano : Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile: resta alto il pericolo incendi per la giornata di domenica 29 luglio, nel Cagliaritano. L’attenzione sarà quindi rinforzata, in quanto “le condizioni sono tali che – puntualizza il nuovo Bollettino diramato dalla Protezione Civile – a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con ...

Grecia - identificati i corpi gemelline disperse nell'Incendio : Sono stati identificati i cadaveri di Sophia e Vassiliki, le due gemelle di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso, quando le fiamme hanno divorato l'Attica.

Incendio Caivano - Arpac : valori nella norma - continuano i rilievi : “Tramite un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, da ieri alle ore 14.00 sono stati acquisiti nell’area circostante l’Incendio di Caivano i dati relativi a polveri sottili, biossido di azoto, CO e Benzene. I valori misurati rientrano nella norma e non si notano picchi significativi. continuano, inoltre, a Caivano Pascarola e a Marcianise presso il Centro Commerciale Campania, i campionamenti dell’aria per le ...

Grecia - dagli Incendi all'alluvione : fiumi di fango nelle strade di Atene : Forti piogge hanno causato inondazioni improvvise a nord di Atene, tre giorni dopo gli incendi devastanti che hannoprovocto più di 80 di persone...

Incendio nel nord della California : un morto e 3 pompieri feriti : Fuori controllo un vasto Incendio nella California settentrionale: lo riferisce Ap, secondo cui un soccorritore alla guida di un bulldozer è morto e 3 pompieri sono rimasti feriti. Le fiamme minacciano le aree densamente popolate nella contea di Shasta: le autorità sono state costrette ad ordinare l’evacuazione di oltre 2.200 abitanti di Redding. Il governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato d’emergenza in tutta ...

PERDE MARITO E FIGLI NELL'IncendiO DI ATENE/ “Sento ancora le loro voci” : mamma distrutta dal dolore : Un padre i i due FIGLI muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Incendi : paura nel Palermitano - rogo in capannone lavorazione zolfo (2) : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile locale, le fiamme sono divampate all’interno del capannone dove era stipato dello zolfo intorno alle 12.30. L’attrito di una pala meccanica che stava spostando un cumulo di zolfo avrebbe provocato delle scintille e una fiammata, che solitamente ...

