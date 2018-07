Incendi in California | si aggrava il bilancio delle vittime | 7 morti

Incendi in California - morti e dispersi : scenario spettrale - situazione drammatica per i “firetornado” - i Tornado di Fuoco [FOTO e VIDEO] : 1/41 ...

INCENDI in CALIFORNIA, Video e ultime notizie: 6 morti e 40mila evacuati, Trump sblocca fondi e dichiara lo stato di emergenza nazionale. "Un inferno di fuoco", chiuso lo Yosemite

Incendi in California, video e Ultime notizie: 6 morti e 40mila evacuati, Trump sblocca fondi e dichiara lo stato di emergenza nazionale. "Un inferno di fuoco", chiuso lo Yosemite

Incendi in California : 5 morti - Trump dichiara lo stato d'emergenza - : Tra le vittime, anche due bambini di 4 e 5 anni. Situazione critica nel Nord del Paese. Bruciate 500 case, evacuati in oltre 38 mila. Le alte temperature e i forti venti complicano l'intervento dei ...

Incendi in California - 5 le vittime : ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - Sale a cinque il bilancio delle vittime degli Incendi in California. Due bambini, uno di quattro e uno di cinque anni, sono deceduti fra le fiamme insieme alla nonna ...

Usa - Incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Incendi California - stato d'emergenza : ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - Il presidente Donald Trump dichiara lo stato di emergenza in California in seguito agli Incendi, che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno gia' ...

Incendi devastano la California : 2 morti - 9 dispersi e centinaia di case distrutte : Dopo la Grecia, anche la California è di nuovo sconvolta dagli Incendi che stanno devastando il nord dello Stato americano. A nord-est di Redding bruciati oltre 10 chilometri quadrati di bosco. Due vigili del fuoco sono morti, mentre molte persone sono rimaste ustionate. Allarme anche nel Parco Nazionale Yosemite.Continua a leggere

