Incendi Grecia | le persone si tuffano in mare per salvarsi | le immagini della fuga dai

Incendi Grecia : 25 dispersi - molti corpi non hanno ancora un nome : Sono finora 91 le vittime confermate degli Incendi che hanno devastato la regione attorno ad Atene, nell’Attica orientale, mentre 25 persone risultano ancora disperse: lo ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco alla tv greca. molti dei corpi ritrovati non hanno ancora un nome e ci vorranno diversi giorni prima di completare le procedure di identificazione. L'articolo Incendi Grecia: 25 dispersi, molti corpi non hanno ancora un nome ...

Grecia : bilancio Incendi sale a 91 morti : ANSA, - ATENE, 29 LUG - E' salito a 91 il numero dei morti negli incendi che hanno devastato l'Attica lunedì scorso, mentre il numero dei dispersi è 25. Lo riferiscono i vigili del Fuoco greci a sei ...

Incendi in Grecia : in centinaia alla cerimonia in memoria delle vittime di Mati : Si è tenuta oggi in Grecia la cerimonia in memoria delle vittime degli Incendi a Mati, località a est di Atene, dove si è registrato il maggior numero di vittime dei roghi: la commemorazione si è svolta nella principale chiesa ortodossa di Mati. Ancora al lavoro decine di subacquei volontari, alla ricerca di eventuali cadaveri in mare. L'articolo Incendi in Grecia: in centinaia alla cerimonia in memoria delle vittime di Mati sembra essere il ...

Non si sa ancora quanti siano i dispersi negli Incendi in Grecia : La storia della piccoline morte a Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Grecia - trovati i corpi delle gemelline disperse nell'Incendio : La storia della piccoline morte Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Grecia - trovate le gemelline disperse negli Incendi : sono morte tra le braccia dei nonni : In Grecia aumenta ancora il bilancio delle vittime degli incendi dei boschi che circondano Atene: 88 i morti accertati, comprese le piccole Sophia e Vassiliki, le due gemelline di nove anni al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso. I cadaveri delle due bambine sono stati identificati.Continua a leggere

Grecia - sono 88 vittime degli Incendi : 16.36 Con il decesso di una donna di 42 anni ricoverata in gravi condizioni,è salito a 88 il numero dei morti causati dagli incendi che hanno devestato le località balneari a est di Atene. Lo riferisce il quotidiano Khatimerini. Si è spenta la speranza anche per le gemelline di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche fin da lunedì scorso. Le piccole sono morte tra le braccia dei nonni, anch'essi vittime degli incendi nei pressi di Rafina. ...

Grecia - identificati i corpi gemelline disperse nell'Incendio : Sono stati identificati i cadaveri di Sophia e Vassiliki, le due gemelle di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso, quando le fiamme hanno divorato l'Attica. Lo annuncia il ...

Incendi in Grecia : vittime sono 88. Tra loro anche gemelline disperse - : Le due bambine di 9 anni risultavano disperse dopo i roghi che hanno devastato le località balneari a est di Atene. La protezione civile: la gran parte della case distrutte "sorgeva in area a rischio ...

Incendi Grecia : morte le gemelline di 9 anni disperse - il dna conferma : Sono morte le due gemelline di 9 anni disperse dopo gli Incendi che hanno devastato le località balneari a est di Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco ‘Khatimerini‘, i corpi delle due piccole, Vassiliki e Sofia Filippopoulou, sono stati identificati venerdì sera. Venerdì mattina i genitori avevano fornito effetti personali e materiale supplementare per le analisi del Dna all’istituto di Medicina legale ...

Morte le gemelline di 9 anni disperse durante gli Incendi in Grecia : Sono Morte le due gemelline di 9 anni disperse dopo gli incendi che hanno devastato le località balneari a est di Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco "Khatimerini", i corpi delle due piccole, Vassiliki e Sofia Filippopoulou, sono stati identificati venerdì sera.Nel corso della mattinata dello stesso giorno, i genitori avevano fornito effetti personali e materiale supplementare per le analisi del Dna all'istituto di ...

Grecia - sono 88 i morti negli Incendi : identificati 4 minori : Continua ad aggravarsi il bilancio degli incendi in Grecia: è salito a 88 il numero delle persone rimaste uccise negli incendi di lunedì scorso a Est di Atene, tra cui sono stati identificati quattro minorenni. Il bilancio delle vittime è stato aggiornato dal ministero della Sanità, che ha riferito del decesso di una quarantenne in ospedale, aggiungendo che sono una decina le persone ancora in gravi condizioni. Tra le 88 vittime sono state ...

Incendi Grecia - 87 morti e 100 dispersi/ Video ultime notizie : disegno urbano Mati “trappola” per popolazione : Incendi in Grecia: 83 morti e 500 feriti. ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Incendi Grecia - sono almeno 100 i dispersi : 87 i morti - Tsipras si assume la responsabilità politica : “Al momento abbiamo ancora 100 persone che risultano disperse, ma sono numeri destinati a cambiare di ora in ora”: lo ha detto all’ANSA il portavoce della Protezione Civile greca, Spyros Georgiou, ammettendo tuttavia, a cinque giorni dai roghi che hanno devastato l’Attica, che “queste sono stime purtroppo destinate a stabilizzarsi”. Georgiou sottolinea che la gran parte della case distrutte “sorgeva in ...