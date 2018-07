In Italia boom della body e nail art

Serie A - la sorpresa clamorosa nel calcio Italiano : boom di abbonamenti - i tifosi tornano allo stadio : Che differenza c' è tra un cliente Apple e un tifoso della Juve? Nessuna. Il primo è quello sempre al passo coi tempi che mette da parte tanto al mese per avere in tasca il nuovissimo modello di ...

Carburante irregolare - 2mila litri sequestro. Al posto benzina vendeva gasolio agricolo. E boom casi in Italia : Carburante irregolare al posto di gasolio per auto: nuovo maxi sequestro nel catanese. Gestore denunciato e rischia la reclusione .

'Italiani e cinquantenni' : il boom di badanti maschi : Uomo. Italiano. Over 50. È questo il nuovo ritratto dei badanti in Italia. Secondo i dati più recenti relativi al settore, dal 2012 al 2017, il numero degli italiani over 50 impiegati in tale ...

Ricatto hacker : 'Paga o sveliamo che guardi i porno'. Boom di email truffa in Italia : 'Abbiamo il tuo video mentre guardi un porno , abbiamo la tua password e siamo pronti a inviarlo ai tuoi contatti mail o social': l'ultimo Ricatto via web, con tanto di richiesta da migliaia di euro, ...

Legionella : boom di casi in Europa - in Italia record di contagi : Secondo l’ultima edizione del rapporto annuale del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che si riferisce al 2015, in Italia si sono registrati 1535 casi confermati di infezioni da Legionella pneumophila su oltre 7mila, un numero in costante ascesa. L’Italia è il paese europeo in cui si ha il maggior numero di casi: Germania, Francia, Italia e Spagna registrano infatti circa il 70% dei casi europei, riporta il ...

Animali : i cieli del centro Italia si tingono di rosa - è boom di fenicotteri : Secondo quanto segnalano le guide ambientaliste della riserva Diaccia Botrona, la popolazione stanziale di fenicotteri risulta triplicata nelle acque di bonifica della Maremma toscana a poca distanza da località balneari di Castiglione della Pescaia. Al contempo, in Sardegna, ogni notte stormi di flamingo, dal caratteristico piumaggio rosato e nell’assetto a V, raggiungono Cabras e Arborea. “Più l’acqua è salmastra e più ci ...

Ritorno alla lira - boom per Italia per premio Nobel. E già francobolli in lire per spedire pacchi - lettere : Si può spedire ancora risparmiando n modo legale con l'uso di francobolli facili anche da reperire. E poi cosa fare in mancato arrivo della posta o ritardo..

Italia - boom di piste ciclabili in città negli ultimi 5 anni : Teleborsa, - Nei capoluoghi di provincia Italiani si è assistito, negli ultimi cinque anni, ad un rilevante aumento della rete ciclabile. Secondo quanto emerge da un'elaborazione dell'Unione europea ...

Italia - boom di piste ciclabili in città negli ultimi 5 anni : Nei capoluoghi di provincia Italiani si è assistito, negli ultimi cinque anni, ad un rilevante aumento della rete ciclabile. Secondo quanto emerge da un'elaborazione dell'Unione europea delle ...

Corazza Bildt : nazionalismo Salvini è boomerang contro l'Italia : Mosca, 17 lug., askanews, - 'Il nazionalismo di Salvini è un boomerang contro l'Italia' ed 'essere sovranisti e pretendere solidarietà dall'Europa, è una contraddizione di fondo'. Così Anna Maria ...

Allarme ragno violino in Italia : boom di ricoveri in ospedale : E' Allarme 'ragno violino' a Roma sud: basta una sua puntura per finire d'urgenza in ospedale. Si chiama Loxosceles rufescens, viene descritto dagli esperti come piccolo e giallognolo, a tratti ...

Viaggi : 6 nuove rotte Italiane per l’estate con Aegean Airlines - boom di passeggeri tra Italia e Grecia : Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha ampliato i propri servizi aggiungendo 6 nuove rotte verso Atene per l’estate 2018, offrendo voli diretti da 14 aeroporti Italiani. La rete globale della compagnia offre mete interessanti ai Viaggiatori Italiani, con coincidenze per tutte le isole greche e la Grecia continentale. Atene adesso è ancor più vicina. Ai due collegamenti giornalieri da Milano e Roma, al ...

L’America degli Italiani in Portogallo - sgravi e costo della vita : boom di trasferimenti : L’America degli italiani in Portogallo, sgravi e costo della vita: boom di trasferimenti In un solo anno 4.300 italiani si sono trasferiti nel Paese lusitano con un aumento del 50 per cento. Una decisa accelerazione frutto delle politiche fiscali del governo portoghese intese ad attrarre soprattutto persone del ceto medio di altri paesi attraverso sgravi […] L'articolo L’America degli italiani in Portogallo, sgravi e costo della vita: boom ...

L’America degli Italiani in Portogallo - sgravi e costo della vita : boom di trasferimenti : In un solo anno 4.300 italiani si sono trasferiti nel Paese lusitano con un aumento del 50 per cento. Una decisa accelerazione frutto delle politiche fiscali del governo portoghese intese ad attrarre soprattutto persone del ceto medio di altri paesi attraverso sgravi allettanti.Continua a leggere