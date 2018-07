In Edicola sul Fatto del 30 luglio | Ilva | amministratori locali non partecipano

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno all’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 luglio : La Rai è in agonia : stipendi-scandalo e doppie poltrone : Il caso Sprechi, ritardi e pubblicità in picchiata: la Rai in coma Follie organizzative – Cambiano le poltrone, restano i vecchi problemi: mancano gli inserzionisti e senza la riforma dei tg non è possibile eliminare gli sprechi di Stefano Feltri e Carlo Tecce La bufala in freezer di Marco Travaglio Quando uno fa una predica, viene giudicato non solo su quello che dice, ma anche sul pulpito da cui lo dice. Se un prete pedofilo si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...

Strage di Bologna - la mano dei Servizi segreti : i documenti inediti sull'Espresso in Edicola : Ma questa è stata anche la settimana della scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che ha portato la grande industria dal 900 al nuovo secolo, da Torino al mondo. Lo ricordiamo come un "sovversivo"...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 luglio : Addio all’Air Force Renzi : 150 milioni per non volare mai : Ancien Régime “Basta sprechi”: l’Air Force Renzi resterà nell’hangar Il governo ordina di disdire l’accordo del gigantesco aereo voluto dall’ex premier. milioni di euro risparmiati di Toni De Marchi Il bonus Renzusconi di Marco Travaglio Il Corriere lancia un giusto allarme sulla mancanza di opposizione a un governo che, dopo due mesi, gode ancora di un consenso spropositato (due italiani su tre). Spropositato rispetto non tanto alla somma ...

Cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 26 luglio 2018 : In cronaca nera e giudiziaria i risultati della ricerca sulle mafie dell'Osservatorio Cross di Nando Dalla Chiesa: qui si concentrano più imprese sequestrate nelle mani della criminalità , dopo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 luglio : 13 Regioni vogliono far da sé. Dalla Liguria alla Puglia - ognuno chiede una competenza nuova : Federalismo Ora arrivano gli autonomisti: 13 Regioni vogliono più poteri Dopo il referendum – A nove mesi dal voto in Veneto e Lombardia quasi tutte le Regioni a statuto ordinario vogliono cominciare a gestire alcune competenze statali di Lorenzo Giarelli Memento Noisette di Marco Travaglio Forse non sarà lui il “nuovo” presidente della Rai. Forse la Lega s’è resa conto dello sputtanamento di una scelta così ridicola. Ma già il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 luglio : : Nomine Salvini pesca nel passato di B. vuole Del Noce al vertice Rai Eterno ritorno – Favorito per la presidenza l’ex direttore di RaiUno scelto dalla Lega con FI ma anche i Cinque Stelle dovranno dire sì di Carlo Tecce Il Ros di Clouseau di Marco Travaglio Scusate se torno sulla sentenza Trattativa, ma questa è troppo bella. Meglio dei film dell’ispettore Clouseau. Alle pagine 3506-3624 la Corte d’Assise di Palermo racconta una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 luglio : Bianchi Clerici per B. era la “soldatessa di Bossi” - la Corte dei Conti la condannò : il ritratto – Una vita in trincea per il Nord La “soldatessa” del Carroccio con una condanna alle spalle Suo il danno erariale (366 mila euro) per la nomina illegittima dell’ex dg Meocci di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale Caro Roberto… di Marco Travaglio Caro Roberto, anzitutto riporto qui la mia frase che ha originato la tua lettera: “Caro Roberto Saviano, chi governa merita certamente le critiche più feroci. Ma prima ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 luglio : Migranti : meno morti dell’anno scorso - ma a giugno sono di più : l’analisi A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti Numeri – Nel 2018 emigrare verso l’Italia è più difficile e anche più pericoloso: finora i numeri assoluti dei decessi erano inferiori rispetto al 2017 , non il mese scorso: 564 vs 529 di Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta. “Prenderò un aereo per una missione sportivo-politica: vado in Russia a vedere la finale dei mondiali e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 luglio : Esclusivo : “I migranti morti li lasciamo in mare” : Reggio Calabria – I racconti degli sbarcati – La tratta/3 “Così ci sfruttano e ci massacrano boss del deserto e guardie in Libia” Le tariffe dal Sudan alla Cirenaica. Tra i disperati in fuga Mamadou, ex 007 gambiano di Lucio Musolino I ministri della malavita di Marco Travaglio Tanto per ricordarci chi ci ha governati fino al 4 marzo, Luciano Violante replica su Repubblica ai severissimi giudizi della Corte d’assise di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 luglio : Esclusivo – Il “metodo” per far salire sulle motovedette chi rifiuta di tornare in Nord Africa“ : Canale di sicilia “Libia, barconi affondati con i migranti a bordo” Fonti militari: “I guardacoste così li costringono a salire sulle motovedette” di Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari Toh che sbadati! di Marco Travaglio Ora che anche la Corte d’Assise di Palermo conferma come la trattativa Stato-mafia non frenò né bloccò le stragi, ma anzi le favorì, le accelerò o addirittura le provocò, da via D’Amelio a Palermo a via Fauro a Roma, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 luglio : “Il dialogo del Ros con Cosa nostra accelerò la strage” : La sentenza La Trattativa – “Graviano cita Berlusconi. Il Ros accelerò via D’Amelio” Le motivazioni – Secondo i giudici l’ex premier era conscio della minaccia mafiosa veicolata da Dell’Utri al suo governo di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza L’ultimo ricatto di Marco Travaglio Non c’era miglior modo di ricordare il 26° anniversario della strage di via D’Amelio che depositare proprio il 19 luglio le motivazioni della sentenza ...

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 19 luglio 2018 : Cronaca, tanta cronaca dalla città sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018: il bollettino di un weekend ad alta tensione a Monza con risse e scontri anche in centro. E il racconto di un ...