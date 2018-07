In Assassin' s Creed Odyssey le vostre scelte avranno conseguenze a lungo termine nella

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 luglio - focus su narrazione e progressione abilità : Procedono senza sosta i lavori su Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft in arrivo sul mercato agli albori del prossimo autunno. La strada tracciata dall'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Origins, sembrerebbe essere quella giusta (stando al feedback proveniente dalla community, ndr), e ovviamente gli addetti ai lavori non hanno alcuna intenzione di perdere lo slancio acquisito, apprestandosi a ...

Gli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey si aspettano molto dalla prossima generazione di console : Mentre alcuni si sono concentrati sull'attuale generazione all'E3 2018, altri sviluppatori guardano già al futuro, basti pensare a Bethesda con The Elder Scrolls 6 e per certi versi anche Starfield.Come riporta Gamingbolt, l'EVP di Ubisoft Lionel Raynaud ha parlato di come la tecnologia next-gen potrà espandere la saga di Assassin's Creed, è infatti convinto che un singolo Assassin's Creed potrà contenere diversi periodi storici e grazie ...

Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey - cosa ha detto il game director : Ultimamente è emerso che in Assassin's Creed Odyssey la decisione di ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato il game director, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questo. In pratica Assassin's Creed Odyssey porterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins. Odyssey infatti è ambientata nell'Antica Grecia e dalle prime immagini ...

Assassin's Creed Odyssey : ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha permesso di realizzare una grande varietà di location : Assassin's Creed Odyssey sta portando la serie più indietro nella timeline di quanto non sia mai stato fatto prima, ancor più di quanto abbia fatto Origins. La sua ambientazione nell'Antica Grecia promette di essere interessante e basandoci sui filmati visti finora, sembra assolutamente sorprendente, piena di immagini vivaci e colorate.Secondo il game director Scott Phillips, recentemente intervistato da Gamingbolt, la bellissima tavolozza ...

Assassin's Creed Odyssey - Ubisoft garantisce : l'Antica Grecia offrirà tanta varietà : Quindi abbiamo la rappresentazione della guerra così come dello sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura, della narrazione. C'erano tante cose in cui scavare". Se volete saperne di più sul ...

GTA V - Assassin's Creed 2 - The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia Saudita dopo la morte di due bambini : I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'Arabia Saudita ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videogiochi piuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidati dopo diversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che ...

Eccezionale prezzo per Assassin’s Creed Odyssey - preorder a meno di 50 euro per PS4 e Xbox One : Assassin's Creed Odyssey è disponibile in vendita con uno sconto sul preorder veramente imperdibile. Nel corso degli ultimi giorni continuano a susseguirsi le offerte così convenienti sui giochi che in alcuni casi sarebbe veramente da stupidi lasciarsele sfuggire. Il problema è che sono così tante che è difficile scegliere quali sono i titoli da acquistare. Adesso però gli sconti disponibili sono legati soprattutto al preorder di alcuni ...

Assassin's Creed Odyssey in un imperdibile sconto sul pre-order : Pare proprio che in questi ultimi giorni gli sconti e le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire si stiano moltiplicando a dismisura, soprattutto per quanto riguarda il pre-order di titoli in uscita nel corso dei prossimi mesi. In questo caso vi parliamo in particolare di Assassin's Creed Odyssey.Il nuovo capitolo della saga Ubisoft in uscita il 5 ottobre può essere preordinato con uno sconto davvero imperdibile del 30%, che corrisponde ...

Jade Raymond è sorpresa dal successo decennale di Assassin's Creed. Inizialmente era prevista solamente una trilogia : Sono passati parecchi anni dal lancio del primo Assassin's Creed su piattaforme di vecchia generazione e, con il passare degli anni, la serie è diventata uno dei punti di riferimento per moltissimi giocatori.Dopo la pubblicazione del primo episodio, la saga ha visto l'arrivo di molti altri titoli, spin-off e anche film. Una serie, dunque, che è riuscita a diventare popolarissima.Come riporta Videogamer, a quanto pare tutto questo enorme successo ...

Assassin's Creed Odyssey presenterà grandi miglioramenti dal punto di vista della varietà delle missioni : Assassin's Creed Odyssey si presenta come uno dei giochi più audaci del franchise, portando ancora più avanti i cambiamenti introdotti da Origins lo scorso anno, soprattutto sotto l'aspetto RPG. Tra le novità del prossimo episodio, le scelte del giocatore sembrano essere la più grande, con le scelte di dialogo e la scelta del personaggio che interpreteremo.Tuttavia, ci sono alcuni altri "problemi" che molti fan di Assassin's Creed hanno ...

Assassin's Creed : i capitoli next gen potrebbero includere più periodi storici in un solo gioco : Con l'avvento della next gen i prossimi Assassin's Creed potrebbero ospitare più epoche in un solo titolo, questo si potrebbe estendere anche ad altre Ip come Watch Dogs o Far Cry, secondo l'Ubisoft EVP Lionel Raynaud.Come riporta VG247 secondo Raynaud questa tencologia sarà disponibile solo con l'arrivo delle nuove console:"Saremo in grado di avere più periodi storici nello stesso universo di Assassin's Creed e di usare l'Animus per viaggiare ...

Assassin’s Creed NextGen ci porterà in diverse epoche storiche : Mentre molti aspettano il lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft sta già lavorando al nuovo capitolo della serie che debutterà su console di nuova generazione e naturalmente PC tra qualche anno. Assassin’s Creed NextGen proporrà diverse epoche storiche? Lionel Raynaud, EVP presso Ubisoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: Stiamo pensando di includere nell’Assassin’s Creed NextGen ...

Il futuro di Assassin’s Creed : diversi periodi storici nello stesso gioco next-gen : Un gioco della serie di Assassin's Creed che presenta più timeline storiche. Tutto questo è probabile con l'introduzione di console e tecnologie di nuova generazione, parliamo di PS5 e Xbox Scarlet, per ora solo nome in codice. Secondo Lionel Raynaud di Ubisoft, un gioco con un certo numero di diverse linee temporali storiche che il giocatore può attraversare sarebbe possibile. Tutto si sta sviluppando verso i servizi live e aggiornamenti dei ...

Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey "è il gioco più bello della serie" e la versione PS4 Pro sarà magnifica : Dall'E3 2018 sono emerse varie informazioni e notizie sull'atteso Assassin's Creed Odyssey: il cambio di direzione della serie sempre più orientata verso il gioco di ruolo, le scelte di dialogo, i percorsi ramificati e altro. Ma ci sono state molte altre cose che hanno attirato l'attenzione e tra queste è stato proprio l'aspetto magnifico del gioco.Gamingbolt ha avuto la possibilità di parlare brevemente di Assassin's Creed Odyssey con il ...