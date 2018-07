Immigrati presunti ladri rincorsi dagli abitanti | morto un marocchino

Blastingnews

(Di lunedì 30 luglio 2018) Questa notte intorno alle due ad Aprilia un’auto con targa straniera con a bordo duedi colore si aggirava con fare sospetto in una zona tenuta d’occhioperché già oggetto di numerosi furti. L’auto è fuggita a tutta velocità inseguita da tre uomini del luogo ma è finita fuori strada. A quel punto due dei tre italiani sono scesi, il guidatore è fuggito e ilal posto del passeggero della Megane in fuga potrebbe aver avuto una discussione con gli inseguitori. Saranno le telecamere di sorveglianza a stabilire se la sua morte è dovuta alle lesioni riportate nell’incidente o ad un pestaggio dei due uomini, che sono entrambi indagati a piede libero. Un terzo inseguitore rimasto a bordo della macchina non è indagato. Nell’auto deglisono stati trovati arnesi da scasso e il nordafricanoha precedenti per furto e documenti falsi. Gli...