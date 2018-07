Ilva | vertice con Di Maio al ministero | al tavolo 62 sigle

Ilva - oggi il vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti - : Al ministero dello Sviluppo economico sono state convocate 62 realtà associative. Assenti per polemica il sindaco di Taranto e altri primi cittadini della zona. Il titolare del dicastero e vicepremier ...

Ilva - MAXI VERTICE AL MISE : MELUCCI DISERTA/ Taranto - Di Maio : “troppe 62 sigle? Ascoltiamo tutti” : ILVA, sindaco di Taranto contro Di Maio: ultime notizie, Rinaldo MELUCCI DISERTA tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Ilva - oggi il vertice al Ministero. Di Maio : "Troppe sigle? Ascoltiamo tutti" : MILANO - 'Troppe sigle oggi al tavolo sull'Ilva?', ebbene 'ci sono i portatori di interesse' e il metodo del M5S è quello di 'ascoltare tutti'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Sindaco Taranto diserta vertice e attacca Di Maio/ Melucci : "Grazie a Mattarella evitato nuovo fascismo" : Ilva, Sindaco di Taranto contro Di Maio: ultime notizie, Rinaldo Melucci diserta tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 00:42:00 GMT)

Ilva - SINDACO TARANTO DISERTA VERTICE E ATTACCA DI MAIO/ Arcelor Mittal : “Serve percorso condiviso” : ILVA, SINDACO di TARANTO contro Di MAIO: ultime notizie, Rinaldo Melucci DISERTA tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Ilva - scontro sul vertice convocato da Di MaioIl sindaco di Taranto : "Non andrò - è una sceneggiata" | Il ministro : "Non è club privato" : Il primo cittadino del Comune pugliese, Rinaldo Melucci, contro il ministro dello Sviluppo economico: "C'è solo un vuoto di proposte e di coraggio". Il vicepremier: "Tavolo aperto a tutti, non è club privato"

Dopo Tav e nomine Rai - sul governo la tegola Ilva : il Sindaco di Taranto diserterà il vertice : Teleborsa, - Dopo i malumori per le nomine Rai e le polemiche sulla Tav, governo alle prese anche con la tegola "Ilva". Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato che non sarà presente al ...

Ilva - il sindaco di Taranto non andrà al vertice con Di Maio : 'Una sceneggiata' : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, annuncia che non sarà presente al vertice domani sull' Ilva, convocato dal ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Perchè, spiega in una nota, ha ...

Traballa il tavolo sull'Ilva. Il sindaco di Taranto diserta il vertice : "Una sceneggiata". E Mittal contesta l'ampliamento dell'incontro : Tutti contro il "metodo" Di Maio all'Ilva. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non andrà all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per domani dal vicepremier, definendolo una "sceneggiata" e ArcelorMittal ha inviato una lettera al ministro per comunicare che l'ampliamento del tavolo è "inatteso" e che serve un "percorso consono e costruttivo". La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al ...

Ilva - sindaco Taranto diserta vertice e attacca Di Maio : 'Dilettante' : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato che non sarà presente al vertice sull'Ilva convocato dal ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Il primo cittadino, sottolineando che ...

Ilva : nuovo vertice Di Maio - commissari : 10.18 nuovo incontro tra il vice-premier Di Maio e i commissari dell'Ilva per fare il punto sulla vicenda. "Oggi incontro i commissari dopo aver letto 23 mila pagine, anche se non proprio tutte - ha detto Di Maio parlando ad Agorà su Raitre - Faremo il punto e poi capiremo come muoversi". Incalzato su quali saranno le scelte Di Maio ha ribadito che "si vogliono garantire due diritti: quello al lavoro e quello dei cittadini di Taranto a ...

Ilva - vertice con Di Maio : il piano procede "ma non ho superpoteri" : Il ministro ha incontrato i vertici del colosso industriale indiano interessati a rilevare le acciaierie. Investimenti da 4,2 miliardi di euro con bonifiche ambientali, risanamento, riconversione ...

Ilva - Boccia (Confindustria) incontra Di Maio : “Vertice interlocutorio - non si e` parlato di riconversione” : Dopo aver incontrato i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “È stato un vertice interlocutorio”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...