Ilva | il piano ArcelorMittal | taglio drastico polveri e diossine

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

Ilva - Di Maio : piano Arcelor non basta : 13.12 "Ho chiesto ad ArcelorMittal miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora soddisfacenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Di Maio, al termine del tavolo su Ilva. "Mi auguro che tutto sia in regola, per il bene dello Stato. Se non fosse così, porto tutte le carte in Procura", ha poi detto Di Maio. Tra gli impegni che Arcelor si sarebbe assunta, la fine dei lavori di copertura ...

Ilva - ecco il piano ArcelorMittal per abbattere del C02 - polveri e diossine : Il gruppo assicura abbattimenti significativi grazie all’introduzione di nuovi filtri ibridi - Stop ai wind days - Spazio allo studio di nuove tecnologie low carbon...

Tutto esaurito al tavolo Ilva. Di Maio : "Ci tenevo a far vedere il piano Mittal a tutti" : tavolo affollatissimo al Ministero dello Sviluppo sul futuro dell'Ilva. Sono presenti i rappresentanti di 62 sigle per la presentazione della proposta migliorativa di ArcelorMittal per il gruppo siderurgico. Al tavolo sono presenti sindacati, enti locali - ma non c'è il sindaco di Taranto, per protesta - associazioni ambientali e di cittadini."So bene che questa procedura può sembrare inusuale - ha detto il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio : "Lunedi - il piano indiano" : 17.10 Nella vicenda Ilva "il pastrocchio l'ha fatto la parte pubblica, non l'ha fatta ArcelorMittal. La gara è stata fatta male dai miei predecessori, non è stata interpretata male dal privato".Così il ministro del Lavoro,Luigi Di Maio. "Gli indiani vogliono fare il loro lavoro. Ma io non posso affidare uno stabilimento di questa importanza sotto il profilo ambientale, ccupazionale e della salute,ad una azienda senza avere la certezza che ...

Ilva : Di Maio - lunedì Mittal potrebbe illustrare piano a parti : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ArcelorMittal potrebbe presentare già lunedì prossimo il proprio piano a tutte le parti interessate. A preannunciarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando al termine dell’incontro sui rider. piano, ha puntualizzato, che “non è ancora soddisfacente”. “La legge – ha detto Di Maio – mi dice se la gara va annullata o no. Voglio ribadirlo: non ...

Ilva : Di Maio - piano AM migliorativo : ANSA, - ROMA, 25 LUG - Sull'Ilva, "ArcelorMittal ha presentato una controproposta che dal punto di vista ambientale fa un passo in avanti, ma sull'occupazione la situazione ancora non è soddisfacente ...

Arcelor migliora il piano Ilva E manda all'angolo Di Maio : Sofia Fraschini A un passo dalla possibilità che la gara per l'Ilva venga annullata, Arcelor Mittal tende una mano a Taranto e mette, di fatto, all'angolo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di ...

Ilva - ArcelorMittal : ok a richieste commissari sul piano acquisto : ArcelorMittal ha informato i commissari straordinari dell'Ilva che "accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017". Lo ...

Luigi Di Maio alza il tiro sull'Ilva : "Il piano di Arcelor Mittal deve migliorare" : Il governo alza il tiro sul'Ilva e alla futura proprietà chiede di più: sia sul piano ambientale che su quello occupazionale. Le proposte avanzate da Arcelor Mittal al vecchio governo non bastano più e il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ne chiede altre "fortemente migliorative". Dal punto di vista della tutela del lavoro, il piano presentato dalla società "non è in linea con le attese, ...

Ilva - Di Maio : 'Piano ArcelorMittal non è in linea con le attese' : Dopo lo studio del dossier arriva il primo giudizio ufficiale del governo sul passaggio dell'Ilva ad ArcelorMittal. Il piano occupazionale presentato da Arcelor Mittal non sarebbe in linea con le ...

Ilva - vertice con Di Maio : il piano procede "ma non ho superpoteri" : Il ministro ha incontrato i vertici del colosso industriale indiano interessati a rilevare le acciaierie. Investimenti da 4,2 miliardi di euro con bonifiche ambientali, risanamento, riconversione ...

Ilva : Bellanova - soluzione non può prescindere da piano industriale (2) : (AdnKronos) – “Continuo a ritenere -prosegue Bellanova- a maggior ragione dinanzi ad alcune dichiarazioni di esponenti politici oggi alla guida del Paese, che l’unica soluzione possibile non possa prescindere dal piano Ambientale e dal piano industriale presentati da Mittal, oggetto del Tavolo di trattativa e ampiamente migliorati grazie al confronto tra le parti, né dalla proposta già avanzata dal nostro Governo sul versante ...