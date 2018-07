Ilva | Emiliano | se queste sono le proposte «non c’è alternativa a chiudere»

Ilva - Emiliano : Dobbiamo guardare con attenzione l'offerta ambientale : Teleborsa, - Mentre al MISE ha preso il via un affollato tavolo sull'Ilva, Rinaldo Melucci , sindaco di Taranto chiosa: "spero che si faccia in fretta e spero che ci sia una prova di chiarezza oggi ...

Ilva - Bentivogli : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Congresso - Ilva e Jobs Act : le condizioni di Emiliano a Martina : Non è bastato che Maurizio Martina usasse il bilancino per comporre la sua segreteria senza lasciare fuori alcuna corrente del Pd. All'indomani della diffusione dell'elenco dei nomi della squadra del neo segretario, Michele Emiliano alza la voce e spiega che Francesco Boccia non ne farà parte se prima FronteDem - la corrente del governatore della Puglia - non avrà garanzie su alcuni temi.Le condizioni di Emiliano, spiega chi ...

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo ‘nuovo’ leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini”. Così l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda su ...

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

Emiliano scrive a Di Maio : "Ombre sull'aggiudicazione dell'Ilva" : L'aggiudicazione dell'Ilva a AmInvestco, la cordata guidata al 51% dalla multinazionale Arcelor Mittal a cui partecipa con il 15% anche il gruppo Marcegaglia Carbon Steel spa, ha seguito una "procedura ad evidenza pubblica che presenta zone d'ombra che andrebbero chiarite per accertare se effettivamente tale aggiudicazione sia avvenuta in favore della migliore offerta". Lo scrive il governatore della Puglia Michele Emiliano nella lettera inviata ...

Ilva - Emiliano a Di Maio : "Cancellare l'offerta di ArcelorMittal - vendita irregolare" : Cancellare l'offerta di ArcelorMittal alla quale il precedente ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda aveva dato semaforo verde, riconsiderare la proposta respinta di AcciaItalia perché più '...

Vendita Ilva - Di Maio : governatore Emiliano denuncia irregolarità : Sulla Vendita dell'Ilva "il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fatto pervenire una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico. Si denunciano irregolarità sulla gara con cui ...

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia - e i tarantini? - : Roma . Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie 'prendendo atto' una lettera in cui il presidente della Regione Puglia ...