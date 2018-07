Ilva | ecco le proposte di ArcelorMittal

Ecco come e perché Di Maio passa la patata bollente Ilva ai sindacati : Definire "il primo che passa " Arcelor Mittal che non solo è il più importante player della siderurgia nel mondo, ma che ha legittimamente vinto un bando con cui si è aggiudicato l'azienda che è ...

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di al meno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

Ilva - ecco il piano ArcelorMittal per abbattere del C02 - polveri e diossine : Il gruppo assicura abbattimenti significativi grazie all’introduzione di nuovi filtri ibridi - Stop ai wind days - Spazio allo studio di nuove tecnologie low carbon...

Da Ilva aalla Rinascente - fino alla Piaggio : ecco i nodi del lavoro a Genova : Le banchine portuali in questi anni hanno tenuto in piedi l'economia genovese ma, ricordiamo, mentre macinano i record di traffici vediamo lavoratori in forte sofferenza". "Abbiamo la vicenda Piaggio ...