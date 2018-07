Ilva - Di Maio : “Troppe sigle? Ascoltiamo tutti” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Troppe sigle oggi al tavolo sull’?”, ebbene “ci sono i portatori di interesse” e questo a riprova che il metodo del M5S “è ascoltare tutti”. A rimarcarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando a Omnibus, su La7 della convocazione oggi al Mise del tavolo sull’Ilva che vedrà a confronto 62 sigle tra ...

Ilva - sindaco di Taranto diserta tavolo e attacca Di Maio : “Dilettantismo spaccone” : 19.00 - La dura critica del sindaco di Taranto a Luigi Di Maio, in vista del tavolo di domani sulla questione Ilva, non è passata inosservata e il Ministro del Lavoro ha deciso di rispondere a mezzo stampa, precisando che nessuno è obbligato a partecipare - "Da ministro lo accetto, ma ne trarrò le dovute conseguenze" - e spiegando che si è deciso di convocare quel tavolo "perché ArcelorMittal ha chiesto di poter illustrare a tutti gli ...

Ilva - 62 sigle al tavolo : è lite. Sindaco di Taranto diserta. Di Maio : 'Non è club privato' : Caos sul caso Ilva di Taranto alla vigilia del tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico dal vicepremier Luigi Di Maio . Il Sindaco del capoluogo ionico Rinaldo Melucci ha annunciato che ...

Ilva - 62 sigle al tavolo : è lite. Sindaco di Taranto diserta. Di Maio : «Non è club privato» : Caos sul caso Ilva di Taranto alla vigilia del tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico dal vicepremier Luigi Di Maio. Il Sindaco del capoluogo ionico Rinaldo Melucci ha...