Ilva | Di Maio al Mise | “proposta ArcelorMittal non soddisfa” Video | “Pd ha sbagliato?

Ilva - Di Maio : le proposte di ArcelorMittal sono ancora insoddisfacenti | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva - Di Maio : "Da Arcelor Mittal proposte insoddisfacenti" : "Da Arcelor Mittal proposte non soddisfacenti". A dirlo è Luigi Di Maio che ha incontrato oggi al Ministero dello Sviluppo economico ben 62 delegazioni - per un totale di 182 persone attorno a un tavolo - tra sigle sindacali, enti locali e altri soggetti coinvolti nella vicenda Ilva. "Si passa da un metodo in cui il mio precedessore firmava un contratto senza nemmeno dirlo ai sindacati ad un momento in cui i cittadini si possono confrontare ...

Ilva - Di Maio : piano Arcelor non basta : 13.12 "Ho chiesto ad ArcelorMittal miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora soddisfacenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Di Maio, al termine del tavolo su Ilva. "Mi auguro che tutto sia in regola, per il bene dello Stato. Se non fosse così, porto tutte le carte in Procura", ha poi detto Di Maio. Tra gli impegni che Arcelor si sarebbe assunta, la fine dei lavori di copertura ...

Ilva - vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...

Ilva - vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti | : Al ministero dello Sviluppo economico sono presenti 62 realtà associative. Assenti per polemica contro l'allargamento dell'incontro, ritenuto eccessivo, il sindaco di Taranto e altri primi cittadini ...

Ilva - SCONTRO AL TAVOLO DEL MISE/ Sindaco Melucci vs Di Maio : “chiarezza o noi saremo in trincea” : ILVA, polemica sul TAVOLO MISE con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Ilva - vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Ascoltiamo tutti". I sindaci disertano : È cominciata alle ore 10 la "mega riunione" sull'Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato ben 62 delegazioni, ma in molti hanno disertato, in particolare i sindaci dei comuni della zona interessata, capeggiati proprio dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Anche il Presidente della Provincia Martino Tamburrano ha deciso di non presentarsi. Gli assenti hanno giudicato un tavolo con così tanti invitati ...

Ilva : vertice con Di Maio al ministero - al tavolo 62 sigle : Roma, 30 lug., askanews, - È in corso al ministero dello sviluppo economico il tavolo inter-istituzionale sull'Ilva di Taranto. All'incontro sono presenti 62 sigle tra sindacati, enti locali e altre ...

Tutto esaurito al tavolo Ilva. Di Maio : "Ci tenevo a far vedere il piano Mittal a tutti" : tavolo affollatissimo al Ministero dello Sviluppo sul futuro dell'Ilva. Sono presenti i rappresentanti di 62 sigle per la presentazione della proposta migliorativa di ArcelorMittal per il gruppo siderurgico. Al tavolo sono presenti sindacati, enti locali - ma non c'è il sindaco di Taranto, per protesta - associazioni ambientali e di cittadini."So bene che questa procedura può sembrare inusuale - ha detto il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio incontra 62 delegazioni : “Ascoltiamo tutti”. Il sindaco di Taranto : “Dilettantismo spaccone” : Nell'incontro sull'Ilva convocato da Luigi Di Maio al ministero dello Sviluppo per presentare le proposte migliorative di ArcelorMittal su occupazione e ambiente sono state invitate 62 rappresentanze, anche molto critiche sull'operato del sindaco di Taranto Melucci, che ha deciso di non partecipare.Continua a leggere

Ilva - Bentivogli : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Ilva - Bentivogli (Cisl) : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco di Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Ilva - oggi il vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti - : Al ministero dello Sviluppo economico sono state convocate 62 realtà associative. Assenti per polemica il sindaco di Taranto e altri primi cittadini della zona. Il titolare del dicastero e vicepremier ...

Ilva - polemica sul tavolo al Mise/ Di Maio : “Ascoltiamo tutti” - Re David : "Non è un confronto" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:39:00 GMT)