Ilva | cosa vuole fare ArcelorMittal per ridurre l' inquinamento

DAVID S Ilva E IL FIGLIO MALATO/ "Sono morto di paura - non sapevo cosa sarebbe accaduto il giorno dopo" : Un dramma durato cinque mesi, il FIGLIO nato prematuro di 25 settimane per il claciatore del Manchester City DAVID SILVA che adesso sembra fortunatamente passato(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Thiago SIlva : 'Tornare per chiudere la carriera sarebbe una cosa bellissima' : ... non molla mai, usa sia il bastone, sia la carota " Video - Newton, il pappagallo Kea che ci regala i suoi pronostici per i Mondiali andando in gol 01:09 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo ...