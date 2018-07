Ilva | Bentivogli | Cisl | | Di Maio finge coinvolgimento ampio

Ilva - Bentivogli : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Ilva - Bentivogli (Cisl) : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco di Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Ilva : Bentivogli a Di Maio - basta scaricabarile - ora decisioni : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo che sia ora di interrompere lo scaricabarile, se ci sono vizi nella gara la si annulli, altrimenti riaprire immediatamente il negoziato sindacale fermo da due mesi e dire definitivamente si vuole un Ilva ambientalizzata ma che mantenga la sua vocazione industriale-siderurgica”. A dichiararlo è il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, commentando le dichiarazioni del ...

Ilva : Bentivogli a Di Maio - basta scaricabarile - ora decisioni : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo che sia ora di interrompere lo scaricabarile, se ci sono vizi nella gara la si annulli, altrimenti riaprire immediatamente il negoziato sindacale fermo da due mesi e dire definitivamente si vuole un Ilva ambientalizzata ma che mantenga la sua vocazione industriale-siderurgica”. A dichiararlo è il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, commentando le dichiarazioni del ...

Bentivogli : «Chi chiude l'Ilva condanna l'Italia e 20mila lavoratori » : Ricordo al ministro che Bagnoli fu chiusa nel 1988, smantellata e spedita in Cina e al suo posto è rimasto un deserto di rifiuti tossici e disoccupazione, terreno fertile non per l'economia ...

Ilva : Bentivogli - minuti contati - in gioco sovranità industriali Italia : Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Con la partita sull'Ilva è in gioco la sovranità industriale del Paese". Così a Zapping Radio 1 Rai, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl che chiede un incontro urgente sul tema al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "Non abbiamo