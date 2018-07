Ilva | ArcelorMittal | nuovi impegni migliori e definitivi

Ilva - Di Maio : “ArcelorMittal? Proposte insufficienti”/ Video - Emiliano : “Non vogliono rinunciare al carbone” : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:45:00 GMT)

Ilva - ecco le proposte di ArcelorMittal : Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico". Sulla base di questo addendum continuerà il confronto con il Ministro ...

Ilva - ecco le proposte di ArcelorMittal : Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico". Sulla base di questo addendum continuerà il confronto con il Ministro ...

Ilva - il piano ArcelorMittal : taglio drastico polveri e diossine : Roma, 30 lug., askanews, - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per 'costruire un futuro sostenibile per l'Ilva'. È l'obiettivo chiave del documento presentato al tavolo al ministero ...

Ilva - cosa vuole fare ArcelorMittal per ridurre l'inquinamento : Roma, 30 lug., askanews, - ridurre polveri e diossine in maniera significativa per 'costruire un futuro sostenibile per l'Ilva'. È l'obiettivo chiave del documento presentato al tavolo al ministero ...

Ilva - Emiliano e ambientalisti : “Chiesto ad ArcelorMittal se rinuncerebbero a immunità penale. La loro risposta? No” : Il tavolo convocato al mise dal ministro Luigi Di Maio su Ilva, con 60 tra enti istituzionali, associazioni e sindacati, è durato due ore. Pareri discordanti sulla formula scelta dal ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico. “Non si fanno così le trattative” è l’opinione di Francesca Re David a capo della Fiom. “Io non capisco le polemiche per aver dato la possibilità a tutti i soggetti coinvolti di confrontarsi con ...

Ilva - il documento : le nuove proposte di ArcelorMittal sull'ambiente : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Tags Argomenti: Ilva ArcelorMittal © Riproduzione riservata ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal miglioramenti non soddisfacenti : Roma, 30 lug., askanews, - Non sono ancora 'soddisfacenti' le modifiche presentate da ArcelorMittal per il piano di rilancio dell'Ilva. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ...

Ilva - Di Maio al Mise : “proposta ArcelorMittal non soddisfa”/ Video - “Pd ha sbagliato? Carte in Procura” : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Ilva - Di Maio : le proposte di ArcelorMittal sono ancora insoddisfacenti | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva - ecco il piano ArcelorMittal per abbattere del C02 - polveri e diossine : Il gruppo assicura abbattimenti significativi grazie all’introduzione di nuovi filtri ibridi - Stop ai wind days - Spazio allo studio di nuove tecnologie low carbon...

Ilva ad ArcelorMittal : le tappe di una gara lunga 18 mesi - : Dal bando all'aggiudicazione non sono mancate le proroghe, i rilanci e le contestazioni. Una procedura di gara su cui l'Autorità Anticorruzione ha stilato il suo rapporto accogliendo gli aspetti di ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : ‘Tavolo con 62 istituzioni? Serve percorso costruttivo’. Il sindaco di Taranto : “Sceneggiata” : Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non ci andrà perché la giudica “solo una sceneggiatura ben congegnata”. E ArcelorMittal, capofila della cordata che ha vinto la gara per acquisire l’Ilva dallo Stato, fa sapere che “non era stata messa previamente al corrente” della scelta del governo di invitare ben 62 delegazioni al tavolo convocato da Luigi Di Maio per lunedì mattina alle 10 e che la decisione è “del ...

Ilva - ArcelorMittal : "Ampliamento tavolo inatteso" : La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al tavolo istituzionale di confronto sull'Ilva "è per noi del tutto inattesa". Così anche per ArcelorMittal, come si legge in una ...