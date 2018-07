Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “Proposta che dà futuro”/ Sindacati : “Non si fa così una trattativa” : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: “Proposta che dà futuro”. Sindacati attaccano il ministro dello Sviluppo economico: “Non si fa così una trattativa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Ilva - ArcelorMittal : nuovi impegni migliori e definitivi : ArcelorMittal ha presentato i suoi impegni aggiuntivi rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva definendoli come i "migliori e definitivi nelle are chiave di intervento indicate". Lo scrive ...

Ilva - Di Maio : "ArcelorMittal? Proposte insufficienti"/ Video - Emiliano : "Non vogliono rinunciare al carbone" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".

Ilva - ecco le proposte di ArcelorMittal : Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico". Sulla base di questo addendum continuerà il confronto con il Ministro ...

Ilva - il piano ArcelorMittal : taglio drastico polveri e diossine : Roma, 30 lug., askanews, - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per 'costruire un futuro sostenibile per l'Ilva'. È l'obiettivo chiave del documento presentato al tavolo al ministero ...

Ilva - Emiliano e ambientalisti : “Chiesto ad ArcelorMittal se rinuncerebbero a immunità penale. La loro risposta? No” : Il tavolo convocato al mise dal ministro Luigi Di Maio su Ilva, con 60 tra enti istituzionali, associazioni e sindacati, è durato due ore. Pareri discordanti sulla formula scelta dal ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico. “Non si fanno così le trattative” è l’opinione di Francesca Re David a capo della Fiom. “Io non capisco le polemiche per aver dato la possibilità a tutti i soggetti coinvolti di confrontarsi con ...

Ilva - il documento : le nuove proposte di ArcelorMittal sull'ambiente : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Tags Argomenti: Ilva ArcelorMittal © Riproduzione riservata ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal miglioramenti non soddisfacenti : Roma, 30 lug., askanews, - Non sono ancora 'soddisfacenti' le modifiche presentate da ArcelorMittal per il piano di rilancio dell'Ilva. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ...

Ilva - Di Maio al Mise : "proposta ArcelorMittal non soddisfa"/ Video - "Pd ha sbagliato? Carte in Procura" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom

Ilva - Di Maio : le proposte di ArcelorMittal sono ancora insoddisfacenti | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva - ecco il piano ArcelorMittal per abbattere del C02 - polveri e diossine : Il gruppo assicura abbattimenti significativi grazie all’introduzione di nuovi filtri ibridi - Stop ai wind days - Spazio allo studio di nuove tecnologie low carbon...

Ilva ad ArcelorMittal : le tappe di una gara lunga 18 mesi - : Dal bando all'aggiudicazione non sono mancate le proroghe, i rilanci e le contestazioni. Una procedura di gara su cui l'Autorità Anticorruzione ha stilato il suo rapporto accogliendo gli aspetti di ...