Ilva | Arcelor | proposta dà futuro

Ilva - Di Maio : proposta Arcelor Mittal migliorata ma non sufficiente : ' Sull' Ilva non c'è fretta. L'offerta di Arcelor Mittal è stata migliorata, ma non è sufficiente ', dice Di Maio al termine del vertice al Mise sul futuro dell'acciaieria di Taranto mentre il gruppo ...

Ilva - ArcelorMittal : nuovi impegni migliori e definitivi : ArcelorMittal ha presentato i suoi impegni aggiuntivi rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva definendoli come i "migliori e definitivi nelle are chiave di intervento indicate". Lo scrive ...

Ilva - Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...

Ilva - Di Maio : “ArcelorMittal? Proposte insufficienti”/ Video - Emiliano : “Non vogliono rinunciare al carbone” : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:45:00 GMT)

Ilva - ecco le proposte di ArcelorMittal : Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico". Sulla base di questo addendum continuerà il confronto con il Ministro ...

Ilva - il piano ArcelorMittal : taglio drastico polveri e diossine : Roma, 30 lug., askanews, - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per 'costruire un futuro sostenibile per l'Ilva'. È l'obiettivo chiave del documento presentato al tavolo al ministero ...

Ilva - Emiliano e ambientalisti : “Chiesto ad ArcelorMittal se rinuncerebbero a immunità penale. La loro risposta? No” : Il tavolo convocato al mise dal ministro Luigi Di Maio su Ilva, con 60 tra enti istituzionali, associazioni e sindacati, è durato due ore. Pareri discordanti sulla formula scelta dal ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico. “Non si fanno così le trattative” è l’opinione di Francesca Re David a capo della Fiom. “Io non capisco le polemiche per aver dato la possibilità a tutti i soggetti coinvolti di confrontarsi con ...

Ilva - il documento : le nuove proposte di ArcelorMittal sull'ambiente : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Tags Argomenti: Ilva ArcelorMittal © Riproduzione riservata ...

Di Maio : "Sull'Ilva non c'è fretta. L'offerta di Arcelor Mittal? Migliorata - ma non è ancora sufficiente" : 'Non c'è fretta', dice Luigi Di Maio, per 'assegnare l'Ilva al primo compratore che passa'. Al termine del maxivertice al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza di ben 62 organizzazioni e ...

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal miglioramenti non soddisfacenti : Roma, 30 lug., askanews, - Non sono ancora 'soddisfacenti' le modifiche presentate da ArcelorMittal per il piano di rilancio dell'Ilva. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ...