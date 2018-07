Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere

Ilva - vento forte a Taranto : le polveri di minerale oscurano il cielo. Il deputato M5s Vianello : “Il mostro va chiuso” : Una tromba d’aria ha colpito l’area dell’Ilva di Taranto sollevando le polveri del parco minerali, che hanno oscurato il cielo colorandolo di rosso. Lo dimostrano alcuni scatti pubblicati sui social e condivisi da centinaia di persone. Tra questi, anche il deputato del M5s, Giovanni Vianello, che attacca: “Il mostro va chiuso”. “Non saranno le prescrizioni ad impedire gli eventi di malattia e morte”, ...

Ilva : pm - archiviare su commissari : ANSA, - TARANTO, 22 LUG - La Procura di Taranto ha nuovamente chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sull'Ilva che vede indagati per getto pericoloso di cose e gestione non autorizzata di rifiuti ...

Ilva - Di Maio : “Dobbiamo decidere futuro di 14mila persone - avviate procedure per verificare che bando sia in regola” : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare di Ilva dalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al bando, perché c’è in ballo “il futuro di ...

Ilva - Di?Maio : «La gara è stata un pasticcio. Avviamo indagine al Mise» : Sulle nomine Cdp «non ci sono contrasti, il nostro obiettivo è trovare i migliori». E «nessuno ha mai chiesto le dimissioni» del ministro dell’Economia Tria. ?Lo assicura il...

