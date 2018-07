Il Sun | ' Manchester United | offerta per Yerry Mina'

L’omaggio di Taylor Swift a Manchester in ricordo delle vittime dell’attentato : “NesSuno dimentichi quelle persone” (video) : L'omaggio di Taylor Swift a Manchester durante la prima data live della tranche europea del suo Reputation Tour 2018 negli stadi. La popstar statunitense ha fatto tappa ieri sera all'Etihad Stadium di Manchester e per l'occasione non ha potuto non rivolgere un pensiero a quanto accaduto lo scorso anno alla Manchester Arena, al concerto di Ariana Grande, peraltro sua amica e collega. L'attentato terroristico verificatosi lo scorso anno ...