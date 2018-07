Il Sir G del Tour | miracolo della scuola britannica

Siria - i primi certificati di decesso rinnovano il dolore delle famiglie degli attivisti scomparsi : Ieri sono trascorsi cinque anni dal rapimento di padre Paolo Dall’Oglio, che il 29 luglio 2013 era andato a Raqqa – allora capitale dello Stato islamico – per chiedere la liberazione di alcuni amici attivisti. Sulla sua sorte, in questi 1830 giorni, sono circolate le voci più contraddittorie. Ora, nella Raqqa strappata allo Stato islamico lo scorso ottobre (a un prezzo elevatissimo per i civili), sarebbe doveroso approfondire ...

Siria - viaggio al termine della guerra : sette anni di distruzione raccontati dai religiosi cristiani di Damasco e Aleppo : Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report (nel 1999 è stata Milena Gabanelli a renderlo noto al grande pubblico con una puntata del suo programma interamente dedicata a lui), nel 2010 ha pubblicato per Chiarelettere ...

I ragazzi del Giffoni premiano Brothers - film sulla guerra in Siria : Si è chiusa la 48ª edizione del festival cinematografico dedicato ai giovani e giovanissimi. Grande successo anche per gli ospiti musicali

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 Siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

Vertice con delegazione russa per avviare ricostruzione postbellica della Siria - : Anche per il rapido ritorno dei profughi e degli sfollati Siriani nei loro luoghi di residenza permanente. Il presidente Siriano Bashar Assad e una delegazione della Russia hanno discusso in settimana ...

Siria, strage dell'Isis nel sud del Paese: oltre 180 morti

Siria - il colpo di coda dell'Isis : 180 morti nella città di Sweida : Lo Stato islamico resiste ancora nel sud della Siria , dove l'esercito di Damasco sta riprendendo il controllo del territorio. E il colpo di coda del Califfato è ancora più violento e sanguinario di ...

Ci sono decine di morti per una serie di attentati dell’ISIS nel sud della Siria : decine di persone sono morte in una serie di attentati dello Stato Islamico (ISIS) nel sud della Siria, una zona controllata dal governo di Bashar al Assad. Nell’attacco principale uno o due attentatori suicidi si sono fatti esplodere nella città The post Ci sono decine di morti per una serie di attentati dell’ISIS nel sud della Siria appeared first on Il Post.

Siria - attentati dell'Isis : 40 morti : 8.14 E' di almeno 40 morti il bilancio di una serie di attentati suicidi simultanei dell'Isis contro la città filoregime di Sweida e dintorni, nel sud della Siria.Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, precisando che "tre attentatori con cinture esplosive hanno preso di mira la città di Sweida, mentre altre esplosioni hanno colpito villaggi nel nord e nell'est". Decine i feriti. Jihadisti hanno poi lanciato altri attacchi ...

Israele abbatte un caccia Siriano nei pressi del Golan : Le nubi di guerra non sembrano diradarsi al confine fra Israele e Siria . Nella mattinata di oggi, le Israel defense forces, Idf, hanno affermato di aver lanciato due missili Patriot contro un aereo ...

Israele ha abbattuto un aereo militare Siriano sopra le Alture del Golan : Perché era entrato nel suo spazio aereo per circa due chilometri, sostiene Israele: per il momento non si sa niente del pilota The post Israele ha abbattuto un aereo militare siriano sopra le Alture del Golan appeared first on Il Post.