Il segreto | la morte di Candela Anticipazioni settimanali | Severo medita vendetta

Il segreto - anticipazioni : la morte di Candela : Il Segreto Un nuovo lutto colpisce Puente Viejo: nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana nel preserale di Canale 5, il pubblico assisterà alla tragica dipartita di Candela, già vedova di Tristan ed ora sposata con Severo. La donna, pur di ritrovare il figlio rapito, si incontrerà con Venancia e finirà col rimetterci la vita, lasciando il marito solo ed accecato dalla sete di vendetta. E neanche l’affetto degli amici ...

Il segreto - la morte di Candela : anticipazioni trame dal 29 luglio al 4 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca e Raimundo si sposano Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di ...

Anticipazioni Il segreto : Nicolas riceve una brutta notizia sulla morte della moglie : Il popolare sceneggiato spagnolo “ [VIDEO]Il Segreto [VIDEO]di Puente Viejo” non smette mai di stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani molto probabilmente a settembre 2018, il fotografo Nicolas Ortuno, dopo essere diventato avvocato per aiutare Severo Santacruz ad uscire dal carcere, ricevera' una bruttissima notizia da un suo vecchio amico riguardo la morte della moglie Mariana Castaneda. Nello ...

Anticipazioni Il segreto : la morte di Venancia - Severo salvato da Francisca : La bellissima serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO], trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico. Nei prossimi episodi italiani probabilmente nel mese di agosto assisteremo al decesso della malvagia Venancia Almagro. Quest'ultima mettera' nei guai Severo Santacruz che finira' dritto in prigione con l’accusa di omicidio. Le Anticipazioni ci rivelano che il ...

Anticipazioni Il segreto : condanna a morte per Nicolas - assassino per vendetta : Rabbia e vendetta metteranno in grossi guai il povero Nicolas, un uomo conosciuto e amato a Puente Viejo anche per la sua bonta' d’animo. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] ci raccontano che il capitolo sull'omicidio di Mariana Castaneda verra' riaperto. L'Ortuno ricevera' un duro colpo, quando apprendera' la notizia della scarcerazione dell'omicida di sua moglie. L'uomo, fatto passare per malato mentale, è il figlio del Generale ...

Anticipazioni Il segreto : la tragica morte della pasticcera Candela Mendizabal : Le Anticipazioni delle prossime puntate della soap opera 'Il Segreto' [VIDEO], in programma tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno ad una tragica morte di un personaggio femminile. Ebbene sì, la povera pasticcera Candela Mendizabal perdera' tragicamente la vita a causa dell'ex suocera Venancia, dopo aver tentato disperatamente di salvare la vita al figlioletto Carmelito. Candela muore per colpa dell'ex ...

Anticipazioni Il segreto : Hipolito distrutto dalla morte di Pedro Miranar : Le nuove Anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], trasmesse nei prossimi mesi sulle reti Mediaset si soffermano sulla famiglia Miranar, che sara' sconvolta da un tragico avvenimento. Infatti Hipolito e Gracia apprenderanno che Pedro è morto in Russia. Una morte che sconvolgera' il figlio, mentre Dolores decidera' di rifarsi una vita accanto a Tiburcio, lasciandosi alle spalle i tradimenti dell'ex marito. Il Segreto Anticipazioni: la morte di Pedro ...

Il segreto anticipazioni : la morte di PEDRO MIRAÑAR!!! : Le prossime puntate italiane de Il Segreto verranno scosse da un nuovo lutto visto che, nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, la pettegola Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) scoprirà che il marito PEDRO Mirañar (Enric Benavent) è morto!!! Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre infatti che arriverà all’emporio un pacco proveniente dalla Russia; Gracia Hermosa (Carmen Canivell), una volta che aprirà lo stesso, si ...