Il restauro del Duomo di Milano nel nome di Enrico Mattei

Finito restauro del Cartone di Raffaello : L'opera, a quanto si è saputo, il Cartone preparatorio più grande al mondo , 285x804cm, potrebbe essere nuovamente visitabile a ottobre, nella stessa sala in cui era esposto e che nel frattempo sarà ...

Firenze. Al via il restauro delle Rampe del Poggi : Al via il restauro del complesso delle Rampe e delle Vasche che da Porta San Niccolò salgono verso piazzale Michelangelo,

Fontanella storica scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...

Estella - restauro choc rovina statua di San Giorgio/ Foto dell'opera diventa virale : sindaco furioso : Un restauratore improvvisato ha colpito ancora in Spagna, dopo il disastro su un affresco di qualche anno fa, rovinando una statua lignea del XVI secolo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

CEVA/ Approvato in Consiglio il restauro del "campanone" : SERGIO RIZZO -Venerdì 8 giugno alle ore 20, in seduta straordinaria in prima convocazione, si è riunito al completo il Consiglio Comunale di CEVA. All'ordine del giorno la comunicazione di alcuni ...

Stop ai tarli : via al restauro della Madonna di Giotto al Mugello : Via al restauro della tavola 'La Madonna con Bambino' di Giotto conservata nella Pieve di San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo , Firenze, portata in laboratorio per un procedimento di 'disinfestazione ...

restauro completato : celebrata la riapertura della Cappellina di Baroncelli : Ai numerosi sponsor, enti, associazioni, compagnie culturali, istituzioni politiche e religiose, si aggiungono i fondi raccolti con spettacoli conferenze e concerti organizzati dal comitato, durante ...

Quel restauro frutto del «fai da te» Così l'edicola sacra torna al suo posto : B reve storia del recupero di un piccolo pezzo di identità romana. Dopo essere stata restaurata per il Giubileo del 2000, alcuni ladri rubarono - anni dopo - l'edicola votiva del 1869, «Madonna col ...

Rimini - Domus del Chirurgo : verso la conclusione il cantiere di restauro : La Domus del Chirurgo è infatti un vero tesoro nel cuore antico della città, custode di una storia lunga venti secoli, di vite vissute, di scienza e arte, di cultura e ricchezza, di vicende belliche ...

Sta per iniziare restauro della chiesa del Forte : ... la riqualificazione di un edificio spagnolo secentesco e la futura possibilità d'accedere all'interno della Fortezza per visite guidate potrebbe essere un volano per l'economia locale: "dovremmo ...