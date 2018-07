Il prossimo Star Wars non rinuncia a Luke e Leila gli originali

Carrie Fisher - morta due anni fa - sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars : Ieri sera è stato annunciato il cast del nono film della saga di Star Wars, che uscirà nei cinema nel dicembre 2019. Il film sarà l’ultimo della terza trilogia, iniziata nel 2015 col Risveglio della Forza e proseguita l’anno scorso The post Carrie Fisher, morta due anni fa, sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars appeared first on Il Post.

Carrie Fisher rivivrà nel prossimo Star War grazie a vecchie scene inedite : La Disney ha spiegato che saranno utilizzati filmati registrati per il film del 2015 dove l'attrice, morta nel dicembre 2016 a soli 60 anni, era tornata nei panni di Leila

Il prossimo flagship di Nokia potrebbe avere più fotocamere e costare fino a 1000 dollari : Cominciano a circolare i primi rumor sul prossimo top di gamma di Nokia, il cui prezzo potrebbe allinearsi a quello dei maggiori competitor e […] L'articolo Il prossimo flagship di Nokia potrebbe avere più fotocamere e costare fino a 1000 dollari proviene da TuttoAndroid.

Sandro Piccinini via da Mediaset : “l’anno prossimo starò fermo” : A poche ore dalla telecronaca della finale di Russia 2018 Francia – Croazia, Sandro Piccinini lascia Mediaset “non ci sono più le condizioni per continuare” Dopo più di trent’anni Sandro Piccinini lascia Mediaset. Una decisione sopravvenuta per una serie di motivi come ha raccontato lo stesso giornalista e conduttore televisivo durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ecco le sue ...

Anche Israele pronta a conquistare la Luna : "Allunaggio il prossimo 13 febbraio" : Il primo veicolo spaziale israeliano sarà lanciato nello spazio verso la Luna a dicembre. Ad annunciarlo è l'organizzazione israeliana che si occupa del progetto destinato a rafforzare le ambizioni ...

Billy Dee Williams tornerà nei panni di Lando per il prossimo Star Wars - : Williams ha debuttato come furfante del gioco d'azzardo in Star Wars: Episodio V: L'impero colpisce ancora, riprendendo in Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, e in innumerevoli altri spettacoli di ...